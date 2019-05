Tras una ausencia de cinco años, el andalucista Antonio Jesús Ruiz regresa a la lucha en unas elecciones municipales convencido de que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María "necesita otro rumbo".

–¿Podría hacer un balance del Gobierno en estos últimos cuatro años?

–Conociendo como conozco a los que han gobernado, y habiéndolos sufrido estando yo en el Gobierno, me ha parecido irrelevante. Creo que todas las lecciones que nos daban desde la oposición, al final han quedado en algo vacío. No han sido capaces de poner nada en pie.

–La ciudad tiene retos que aún no se han solucionado...–Quedan pendientes varias cuestiones, como por ejemplo el Plan del Casco Histórico. Hace cuatro años David De la Encina decía que estaba en el cajón, y al final el que más tiempo lo ha tenido en el cajón ha sido él mismo. El plan es similar al que se aprobó en 2011. Se han incorporado el Informe de Incidencia Visual, el Informe Arqueológico y la incorporación del Barrio Alto como zona vulnerable. Todo lo demás es lo mismo. De la Encina no ha innovado nada.

–¿Qué diferencia a su partido?–Yo por el momento sólo he visto publicado nuestro programa electoral y alguno más. Hay gente que se presenta y no ha dicho ni una propuesta. Conocemos la ciudad, sabemos cómo es El Puerto. Conocemos la administración, sabemos cómo funciona el Ayuntamiento. Yo incluso creo, en función de lo que ha venido sucediendo, que tanto los que han gobernado como los que han estado en la oposición lo desconocen.

-¿Cómo afrontaría su partido estos retos?–En el caso del Casco Histórico proponemos un Registro de Solares y Edificaciones ruinosas. La ley dice que los propietarios están obligados a tener la parcela no sólo limpia, sino que tampoco puedes tener el solar abandonado. El Registro supondría que el Ayuntamiento inscribiese la propiedad y el tiempo empezaría a contar. En total serían dos años para actuar sobre el terreno. Si en ese tiempo no se hace nada, el Ayuntamiento puede quedarse con la propiedad (estableciendo un justiprecio) o subastarla. Eso sí, la tercera persona que venga no sólo tiene que traer el dinero, sino también un proyecto bajo el brazo. No inventamos nada. Esto ya funciona en Sevilla, Málaga y Motril. Esta mano dura es lo que hará que el Casco Histórico se recupere.

–¿Sería esta la solución estrella?–En absoluto. Sólo sería una de ellas. El casco histórico también tiene que ser repoblado. Existe el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. El Partido Popular (PP) y Ciudadanos deben cumplir con El Puerto, pero eso sí: El Puerto también tiene que hacer su tarea. Para poder acceder a la ayuda se exige tener aprobado un Plan de Vivienda. En ese caso, a pesar de tener una partida de 56.000 euros en los presupuestos de 2018, la ciudad no tiene aprobado el suyo.

-Su gestión en Suvipuerto fue muy criticada. ¿Cómo ve actualmente a la empresa municipal?–Durante mi etapa, que fue en plena crisis del sector inmobiliario, cerraron las empresas de viviendas de Algeciras, Sanlúcar y Trebujena. A día de hoy Suvipuerto sigue abierta. En mi etapa se entregaron las 88 viviendas de Menesteo, las 125 de la ermita de Santa Clara y proyectamos las 165 viviendas en el camino de El Juncal. Desde entonces no se ha vuelto a poner ni un sólo ladrillo en El Puerto. En mi etapa entendíamos que los inquilinos tenían que pagar conforme a sus ingresos. Familias que están en el parque municipal de vivienda, que tienen ingresos superiores a 1.500 euros, estaban ocupando viviendas donde apenas pagaban 50 euros o 60 euros de alquiler. Soporté todas las semana, durante varios años, una manifestación diciendo que yo estaba en contra de las viviendas sociales, y no es así. Estoy en contra de los caraduras que le cierren la puerta a familias que sí tienen necesidades. Ahora, con la nueva ordenanza aprobada por PSOE, IU Y Levantemos los inquilinos no pagan nada. Según datos aportados en el Consejo de Administración por Matilde Roselló -hasta hace unos meses presidenta de Suvipuerto- la deuda ha aumentando hasta medio millón de euros.

-¿Por qué ha decidido volver a la política después de cinco años? –Yo dejé de ser concejal en septiembre de 2014. Después de estos años, y tras ver cómo está la ciudad, me duele enormemente. Nosotros realizamos muchos proyectos que ahora han quedado destruidos, como el centro cívico en la Zona Sur, la subjefatura de la Policía Local en la Zona Norte, la Policía de Barrio, la Oficina de Atención al Emprendedor...

–Habla con positividad de aquellos años en los que iban de la mano con el PP.–El pacto con el PP duró ocho años. En la primera etapa se hicieron cosas importantes: se aprobó el PGOU, se recuperó el Hospitalito, se realizaron acciones en el Casco Histórico... Hay cuestiones por las que saco pecho. Pero al final, los últimos años, el PP no se portó bien con nosotros. Al final teníamos al enemigo enfrente y al lado. Pero esto nos vale de experiencia.

–¿Volvería a pactar con ellos?–Estoy dispuesto a ser alcalde de la ciudad, pero no a cualquier precio. Los votos de AxSí van a servir para que AxSí me vote a mí como alcalde. No vamos a prestarle los votos a ningún candidato.