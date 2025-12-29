XXII edición de la Berza Navideña de Paqui Cea
Un año más Paqui Cea ha congregado a un gran número de amigos, en su mayoría periodistas y del mundo de la comunicación, en su tradicional Berza Navideña, que este año cumple su XXII edición. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo donde no faltó el plato estrella , la berza, que estuvo acompañado por diferentes productos gastronómicos navideños. Entre los presentes se encontraban Fernando Pérez, Carmen Morillo y Fernando Pérez Monguió.
También te puede interesar
Newsletter 'Botón de muestra', o cómo sobrevivir a los locos bajitos
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.