XXII edición de la Berza Navideña de Paqui Cea

Paqui Cea con Encarna Díaz, sirviendo la histórica Berza Navideña.
Paqui Cea con Encarna Díaz, sirviendo la histórica Berza Navideña. / Ignacio Casas de Ciria

Un año más Paqui Cea ha congregado a un gran número de amigos, en su mayoría periodistas y del mundo de la comunicación, en su tradicional Berza Navideña, que este año cumple su XXII edición. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo donde no faltó el plato estrella , la berza, que estuvo acompañado por diferentes productos gastronómicos navideños. Entre los presentes se encontraban Fernando Pérez, Carmen Morillo y Fernando Pérez Monguió.

Fernando Santiago, Amalia Bulnes, Isabel Pozuelo y María José Benítez, durante el festejo gastronómico.
Fernando Santiago, Amalia Bulnes, Isabel Pozuelo y María José Benítez, durante el festejo gastronómico. / Ignacio Casas de Ciria
El grupo de comensales disfrutando de la tradicional Berza Navideña de Paqui Cea, entre ellos, Margarita Marqués, David Doña, Inmaculada Galvín, Fabián Santana, Salvador Celada, Taite Cortés y Tily Santiago.
El grupo de comensales disfrutando de la tradicional Berza Navideña de Paqui Cea, entre ellos, Margarita Marqués, David Doña, Inmaculada Galvín, Fabián Santana, Salvador Celada, Taite Cortés y Tily Santiago. / Ignacio Casas de Ciria
Antonio Hernández Rodicio, Carlos Rosado, Pablo Juliá y Joaquín Hernández Kiki coincidieron en la tradicional reunión navideña.
Antonio Hernández Rodicio, Carlos Rosado, Pablo Juliá y Joaquín Hernández Kiki coincidieron en la tradicional reunión navideña. / Ignacio Casas de Ciria

