XXII edición de la Berza Navideña de Paqui Cea

Un año más Paqui Cea ha congregado a un gran número de amigos, en su mayoría periodistas y del mundo de la comunicación, en su tradicional Berza Navideña, que este año cumple su XXII edición. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo donde no faltó el plato estrella , la berza, que estuvo acompañado por diferentes productos gastronómicos navideños. Entre los presentes se encontraban Fernando Pérez, Carmen Morillo y Fernando Pérez Monguió.

Fernando Santiago, Amalia Bulnes, Isabel Pozuelo y María José Benítez, durante el festejo gastronómico. / Ignacio Casas de Ciria

El grupo de comensales disfrutando de la tradicional Berza Navideña de Paqui Cea, entre ellos, Margarita Marqués, David Doña, Inmaculada Galvín, Fabián Santana, Salvador Celada, Taite Cortés y Tily Santiago. / Ignacio Casas de Ciria