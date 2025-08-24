Segundo ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar

Sanlúcar de Barrameda inauguró este martes el primer día del segundo ciclo de las Carreras de Caballos con una gran animación desde primera hora de la tarde, favorecido por las condiciones climatológicas. En el recinto de la Real Sociedad de Carreras de Caballos se dejaron ver un gran número de visitantes en los diferentes palcos de empresas. Uno de los palcos más concurridos fue el de la Fundación Cajasol, donde su presidente, Antonio Pulido, recibió a los numerosos invitados, entre ellos al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. También el palco de La Caixa fue otros de los más visitados durante la jornada, donde Luis Llerena y Jesús Garrido-Arroquia ejercieron de anfitriones. Y en el palco de la Sociedad de Carreras, un año más, se pudo ver a su presidente, Rafael Hidalgo García de Velasco, ejerciendo de anfitrión de las numerosas personalidades que se acercaban para disfrutar del espectáculo único de los caballos en la playa de Las Piletas con el coto Doñana de fondo. Tras finalizar la última carrera de la tarde y con la caída del sol, el público se trasladó a los palcos de familias, donde empezó la animación nocturna disfrutando de las diferentes viandas y de la manzanilla hasta ya pasada la medianoche.

AntonioPulido, con Manolo Torralbo.

Piluca Andrades, Roberto Terry, María García y José Terry disfrutaron de la jornada.

Johan Von Langfeldt, Esther Moreno, Verónica Jordá y Luis María Hidalgo.

Mercedes Colombo, Inmaculada Olivero, Teófila Martínez y Teresa de la Cierva.

Javier Gómez, Paco Ramos, Ana Gavala, Luis Llerena, Jesús Garrido-Arroquia y Guillermo Martí.