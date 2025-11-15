Programación y exposición en el aniversario de Manuel de Falla

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado en el vestíbulo del Gran Teatro Falla la programación de los actos que se celebrarán con motivo del aniversario de la muerte de Manuel de Falla. El acto estuvo presidido por el alcalde de Cádiz, Bruno García, junto a Elena García de Paredes, José Ramón Ripoll, Miguel Garrido, Maite González y José Almenara. Tras finalizar el acto tuvo lugar la inauguración de la exposición Cádiz en Manuel de Falla Una vida atlántica, en los pasillos del teatro. Esta muestra, comisariada por José Ramón Ripoll, hace un recorrido, a través de fotografías y documentos, por las diferentes etapas de la vida del músico. La muestra se podrá visitar hasta finales del mes de enero en el Gran Teatro Falla.

Marcelino Díez, José Ramón Ripoll y Joaquín Fernández López de Covarrubias. / Ignacio Casas de Ciria