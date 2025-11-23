Presentación del nuevo libro de Patrizzia Maruffi

En el Espacio Cultural Ancha 16 ha tenido lugar la presentación de un nuevo libro de Patrizzia Maruffi, titulado Memoria Diluida, un acto organizado por la Fundación Carlos Edmundo de Ory. La presentación estuvo a cargo de Mari Paz Fernández Montañez, que hizo un recorrido sobre la trayectoria literaria de la autora del libro. Seguidamente abrió un coloquio con la escritora sobre los poemas del libro y sus cuatro partes: Estaciones, silencios, ausencias y naufragios.