Un libro sobre la Guardia Municipal y Serenos en Cádiz

El autor del libro, José Rafael Fernández López, con el grupo de autoridades que estuvieron en el acto de presentación.

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha tenido lugar la presentación del libro titulado Hablando de la Guardia Municipal y Serenos en Cádiz, de José Rafael Fernández López. El acto de presentación estuvo presidido por el alcalde de Cádiz, Bruno García, y el jefe de la Policía Local, Juan Manuel Padilla García. El libro recoge la historia de la Policía Local desde su origen hasta la actualidad. El autor, José Rafael Fernández López, reflejó durante su intervención y con sus palabras su vocación y dedicación al cuerpo de la Policía Local. Hizo un recorrido sobre el tema principal del libro y dedicó unas palabras de agradecimientos a todos los que han hecho posible su publicación.

Juan Manuel Padilla, el alcalde de Cádiz, Bruno García, y el autor del libro, José Rafael Fernández López. / Ignacio Casas de Ciria