Imágenes del 80 cumpleaños de Juan Antonio Lamet Dornaletech
Un grupo de familiares y amigos se han reunido para homenajear a Juan Antonio Lamet Dornaleteche con motivo de su 80 cumpleaños. Sus hijos, Juan Antonio y Cristina Lamet Maira, organizaron una fiesta sorpresa reuniendo a un gran número de familiares y amigos en Villanueva Golf, en Puerto Real. El anfitrión, visiblemente emocionado a su llegada al recinto por el inesperado festejo, dedicó unas palabras de agradecimiento. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo en el que no faltó la tradicional tarta de cumpleaños. La reunión se prolongó hasta ya entrada la tarde. Entre los presentes se encontraban Nono Copano, Juan Ramón Cirici y Valentín Lasanta.
