Imágenes del 80 cumpleaños de Juan Antonio Lamet Dornaletech

El anfitrión Juan Antonio Lamet Dornaleteche con el grupo de familiares y amigos durante la celebración de los 80 cumpleaños en Villanueva Golf, en Puerto Real.

Un grupo de familiares y amigos se han reunido para homenajear a Juan Antonio Lamet Dornaleteche con motivo de su 80 cumpleaños. Sus hijos, Juan Antonio y Cristina Lamet Maira, organizaron una fiesta sorpresa reuniendo a un gran número de familiares y amigos en Villanueva Golf, en Puerto Real. El anfitrión, visiblemente emocionado a su llegada al recinto por el inesperado festejo, dedicó unas palabras de agradecimiento. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo en el que no faltó la tradicional tarta de cumpleaños. La reunión se prolongó hasta ya entrada la tarde. Entre los presentes se encontraban Nono Copano, Juan Ramón Cirici y Valentín Lasanta.

Rosa Navarrete, Adela Medina, los hermanos Joaquín Rafael y Juan Antonio Lamet Dornaleteche, Lola Moya, Ángela Morán, José Arroyo y Manolo Rocha. / Ignacio Casas de Ciria

Lourdes Ron, Blanca y Joaquín Lamet con Juan Antonio Lamet y sus hijos, Cristina y Juan Antonio Lamet Maira. / Ignacio Casas de Ciria

Guille Ruiz, Blanca Lamet, Paula Abril, Juan Antonio y Cristina Lamet y Carlos González-Gordon. / Ignacio Casas de Ciria