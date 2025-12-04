II Encuentro Memorial Alfonso Noriega

En las pistas de fútbol de Elcano ha tenido lugar la celebración del II Memorial Alfonso Noriega. El evento contó con la participación de dos equipos, uno capitaneado por Antonio Pérez Cabrales, en su mayoría antiguos compañeros de San Felipe Neri marianistas, y otro encabezado por Luis Márquez, compuesto por antiguos compañeros de fútbol de Alfonso Noriega. Tras una jornada muy competitiva resultó con el título de campeón el equipo de Luis Márquez.

Los capitanes de los equipos, Luis Márquez y Antonio Pérez Cabrales, tras finalizar el partido

Ángel María García, Jesús Cebada, Antonio Pérez, Sergio Fernández, Pablo González, Daniel Letrán, José Luis