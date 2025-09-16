Homenaje familiar a María Garrido Paramio

El matrimonio formado por Agustín Garrido y Carmen Paramio ha querido, a sus 92 años, homenajear a su hija María con motivo de su santo, el 65 cumpleaños y la reciente jubilación. Para la ocasión, reunió a un grupo de familiares y amigos en el restaurante El Faro. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo donde no faltó la tradicional tarta de cumpleaños y un brindis por la homenajeada. La reunión se prolongó con una agradable sobremesa. Entre los asistentes se encontraban Arturo y Agustín Garrido, Manuela Toscano y Francisca Rodríguez.