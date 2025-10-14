La Guardia Civil celebra el día de la Hispanidad

El patio de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz ha sido el escenario, un año más, del acto militar en honor a la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo. El acto estuvo presidido por el Teniente General de la Guardia Civil, Manuel Navarrete Paniagua; la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores; el coronel Luis Martín Velasco; el presidente de la Audiencia de Cádiz, Manuel Estrella y el Fiscal Jefe Ángel Núñez. El acto se inició con la incorporación de la enseña nacional. Durante la sesión tuvo lugar la imposición de medallas y el reconocimiento a los agentes del Cuerpo. La subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, durante su intervención, dedicó unas palabras muy emotivas al agente Carlos Francisco Bellido, fallecido el pasado mes de junio. El coronel jefe de la Comandancia de Cádiz , Luis Martín Velasco, dedicó unas palabras de agradecimiento a los diferentes cuerpos y administraciones que colaboran con la Guardia Civil. El acto se clausuró con el homenaje a los caídos, el himno de la Guardia Civil y el himno de España. Entre los presentes se encontraban Vicente Ortell, Fernando Estrella, Stefaan de Clerck, Sergio Vallejo y José Manuel Sánchez-Gey.

Ángel Umbrera, María Manuela Rodríguez de Austria, Alfonso Rodríguez Castillo, José Pacheco y Andrés Mejías. / Ignacio Casas de Ciria

Alberto Gil junto a sus familiares tras finalizar el acto en el patio de la Comandancia. / Ignacio Casas de Ciria

Lucía Gutiérrez, Marta Dodero, Felicidad Rodríguez y Teófila Martínez. / Ignacio Casas de Ciria

Antonio Rodríguez, Ángel Núñez, José Miguel Ruiz de Molina, Luis Martín Velasco, Nuria Orellana, José Manuel Seoane y Pilar Gordillo. / Ignacio Casas de Ciria

Eduardo Rodríguez, Pepa Díaz, Rafael Hidalgo, Javier Garat, Ángel Ángulo y Ángel Gómez. / Ignacio Casas de Ciria