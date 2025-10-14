La Guardia Civil celebra el día de la Hispanidad
El patio de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz ha sido el escenario, un año más, del acto militar en honor a la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo. El acto estuvo presidido por el Teniente General de la Guardia Civil, Manuel Navarrete Paniagua; la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores; el coronel Luis Martín Velasco; el presidente de la Audiencia de Cádiz, Manuel Estrella y el Fiscal Jefe Ángel Núñez. El acto se inició con la incorporación de la enseña nacional. Durante la sesión tuvo lugar la imposición de medallas y el reconocimiento a los agentes del Cuerpo. La subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, durante su intervención, dedicó unas palabras muy emotivas al agente Carlos Francisco Bellido, fallecido el pasado mes de junio. El coronel jefe de la Comandancia de Cádiz , Luis Martín Velasco, dedicó unas palabras de agradecimiento a los diferentes cuerpos y administraciones que colaboran con la Guardia Civil. El acto se clausuró con el homenaje a los caídos, el himno de la Guardia Civil y el himno de España. Entre los presentes se encontraban Vicente Ortell, Fernando Estrella, Stefaan de Clerck, Sergio Vallejo y José Manuel Sánchez-Gey.
