Gala de la asociación isleña ‘Al Relente’

Componentes del coro callejero de Luis Frade ‘Los Matarratas’ con algunos miembros de la asociación isleña ‘Al Relente’ tras la celebración de la Gala del Carnaval 2026 en el Club Naval de Oficialdes de San Fernando.

La asociación Al Relente de San Fernando organizó su tradicional Gala del Carnaval 2026. La cita reunió a un nutrido grupo de socios e invitados en las instalaciones del Club Naval de oficiales de dicha localidad. Los presentes pudieron disfrutar de una comida que estuvo amenizada por la actuación del Coro Callejero de Luis Frade ʻLos Matarratasʼ. El coro, con su repertorio ameno, permitió pasar una tarde de lo más agradable, con un cierre clásico de actuación entonando pasodobles y tangos gaditanos como ʻEl Vaporcitoʼ, ʻGaditanaʼ y ʻLos duros antiguosʼ. El festejo se prolongó con gran animación hasta ya entrada la noche con música y baile amenizado por el DJ Tato Maine.

La junta directiva de la asociación, con Ángeles Lozano, Carmela Gil, Maribel Bellido, Aurora Sánchez, Antonio Cossio y Sergio Pérez Aragón. / El Balcón

Pedro Romero, Amparo Orozco, Santiago Álvarez, Rosi Cruz, Rafael Jiménez, Concha Moreno, Joaquín Nieto, Pino Curbelo, Luis Escobar, María Posse, Rafael Bautista, Amalia García, Rubén González, Asun y Eduardo Máiquez, entre otros. / El Balcón

Pepe Piñero, Maria del Carmen Rodríguez, Tamara Piñero, Modesto Rodríguez, Cinta Pazos ,María Rodríguez y Jose Luis Álvarez. / El Balcón