Gala de la asociación isleña ‘Al Relente’
La asociación Al Relente de San Fernando organizó su tradicional Gala del Carnaval 2026. La cita reunió a un nutrido grupo de socios e invitados en las instalaciones del Club Naval de oficiales de dicha localidad. Los presentes pudieron disfrutar de una comida que estuvo amenizada por la actuación del Coro Callejero de Luis Frade ʻLos Matarratasʼ. El coro, con su repertorio ameno, permitió pasar una tarde de lo más agradable, con un cierre clásico de actuación entonando pasodobles y tangos gaditanos como ʻEl Vaporcitoʼ, ʻGaditanaʼ y ʻLos duros antiguosʼ. El festejo se prolongó con gran animación hasta ya entrada la noche con música y baile amenizado por el DJ Tato Maine.
