'Gades Cofrade', en la Fundación Cajasol

En la Fundación Cajasol se ha inaugurado la exposición ‘Gades Cofrade. El Imperio Romano en la Semana Santa de Cádiz’, dentro del ciclo de Cádiz Romana 2025. El acto estuvo dirigido por el presidente de la Fundación, Antonio Pulido, y contó con la intervención de Juan Carlos Jurado; el alcalde, Bruno García, y el comisario, Pablo Durio. La muestra, que se podrá visitar hasta el 29 de septiembre, está compuesta por un centenar de piezas de veinte hermandades gaditanas.

El periodista Fernando Pérez , el padre Anthony Enitame, el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, y el alcalde de Cádiz, Bruno García. / Ignacio Casas de Ciria / Javier Reina

Manuel Bustos, Felicidad Rodríguez, José María García León y Enrique García-Agulló. / Ignacio Casas de Ciria / Javier Reina