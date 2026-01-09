Fiesta de 90 cumpleaños de Sebastián Ortega Aragón
La familia Ortega Belizón se ha reunido para homenajear al patriarca, Sebastián Ortega Aragón, con motivo de su 90 cumpleaños. El Club Naval de Oficiales de la Armada, en San Fernando, fue el escenario elegido para la celebración. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo donde no faltó la tradicional tarta de cumpleaños. El encuentro reunió a cuatro generaciones de la familia Ortega Belizón y a un gran grupo de familiares y amigos. El festejo se prolongó hasta el anochecer. La familia Ortega Belizón está muy ligada al baloncesto provincial, dándose la circunstancia de que todos los hijos y nietos de Sebastián Ortega han jugado competiciones federadas de dicho deporte.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.