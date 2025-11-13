En la Sala de Los Libros de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz, Edificio Andrés Segovia, ha tenido lugar la inauguración de la exposición del XXV Aniversario de la Revista Cultural del Ateneo. El acto estuvo dirigido por el presidente del Ateneo, José Almenara; la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de Cádiz, María Jesús Ortega; el comisario de la exposición, Antonio Ares, y José Ossorio. Durante el acto de inauguración se presentó un Tusello conmemorativo de la efeméride, en colaboración con la Sociedad Filatélica Gaditana. La muestra, que permanecerá abierta hasta finales de enero, hace un recorrido sobre la historia de los 25 años de la publicación.

Antonio Ares, José Almenara, María Jesús Ortega y José Ossorio, durante el acto de inauguración de la exposición en la sala de Los Libros de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz. / Ignacio Casas de Ciria