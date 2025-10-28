Exposición de Pablo Juliá y Kiki Hernández en Arequipa

Los fotógrafos Pablo Juliá y Kiki Hernández han inaugurado una exposición de fotografías sobre Escritores de la Lengua Española de los Siglos XX y XXI en la Casona Abril y Maldonado en la ciudad peruana de Arequipa. El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García, la presidenta y el vicepresidente de la Diputación Provincial y la concejala de cultura. La muestra es fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, de los cuales los autores de la muestra son académicos. La exposición la forman 44 retratos de autores fallecidos y contemporáneos, algunos de ellos realizado durante el Congreso de Cádiz en 2023.

El fotógrafo Kiki Hernández con Pepa Bueno y Liliana Guzmán, recorriendo la muestra. / Ignacio Casas de Ciria