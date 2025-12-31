Donación de la familia Fernández-Pujol Martínez
En la iglesia de Santo Tomás, en Cádiz, ha tenido lugar la donación del Vía Crucis de los infinitos sin rostro del mundo, por los herederos del pintor gaditano Juan Manuel Fernández-Pujol, autor de la obra. El acto tuvo lugar en dicha iglesia, donde el Vía Crucis fue bendecido por el padre Andrés Muñoz Luque. Esta parroquia fue construida en 1965 por Manuel Fernández Pujol Fernández y el retablo diseñado por Manuel Fernández Pujol Cabrera, padre y hermano del pintor.
