Documental de Elvira Lindo en el Cervantes de Madrid

En el Instituto Cervantes de Madrid ha tenido lugar la presentación del documental Elvira Lindo, por ejemplo, un ejemplo..., producido y realizado por la Diputación de Cádiz. Durante la sesión, Elvira Lindo hizo entrega de un legado suyo a la Caja de las Letras. En el acto intervinieron Luis García Montero, Elvira Lindo, Fernando Santiago y Pedro Ingelmo. Entre los presentes se encontraban Ana Belén y Víctor Manuel, junto con el académico Pedro Alvarez de Miranda.