Documental de Elvira Lindo en el Cervantes de Madrid

Luis García Montero, Pedro Ingelmo, Elvira Lindo y Fernando Santiago, durante la presentación del documental ‘Elvira Lindo, por ejemplo, un ejemplo...’, en el Instituto Cervantes, en Madrid.
Luis García Montero, Pedro Ingelmo, Elvira Lindo y Fernando Santiago, durante la presentación del documental 'Elvira Lindo, por ejemplo, un ejemplo...', en el Instituto Cervantes, en Madrid.

En el Instituto Cervantes de Madrid ha tenido lugar la presentación del documental Elvira Lindo, por ejemplo, un ejemplo..., producido y realizado por la Diputación de Cádiz. Durante la sesión, Elvira Lindo hizo entrega de un legado suyo a la Caja de las Letras. En el acto intervinieron Luis García Montero, Elvira Lindo, Fernando Santiago y Pedro Ingelmo. Entre los presentes se encontraban Ana Belén y Víctor Manuel, junto con el académico Pedro Alvarez de Miranda.

