Diálogos de Pepe Baena en el Café de Levante

Juan Manuel Marqués, Tere Torres, Pepe Baena y Salvador Celada,
El Café Levante ha contado con la participación del pintor Pepe Baena dentro del ciclo los diálogos de ‘Clientela Selecta’. El acto, con aforo completo, contó con la intervención de Salvador Celada, que fue el encargado de presentar a Pepe Baena y al periodista Juan Manuel Marqués. Durante la sesión, el periodista JuanManuel Marqués hizo un recorrido sobre la trayectoria pictórica y la evolución en el mercado de la pintura de Pepe Baena a través de un coloquio lleno de humor y gaditanismo.

María Jesús Castro, Lolo Bustelo, Margarita Marqués y Pepe Baena durante la coloquio.
Paqui Sousa, Luis Frade, Carmen Blanco, Marisa de las Cuevas y Tere Torres compartieron mesa durante el coloquio.
