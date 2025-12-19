El coro La Mascarada homenajea a Kike Freire
El Centro Cántabro ha sido el escenario elegido para la tradicional comida del grupo Mascarada. En esta comida se ha homenajeado a uno de los componentes del grupo, Enrique Gómez Freire ‘Kiko’. Durante el almuerzo se le hizo entrega al homenajeado de un cuadro con fotos del coro y le cantaron el tango La leyenda Negra, santo y seña del coro. La comida se prolongó con una agradable sobremesa. Entre los presentes se encontraban Alfonso Sánchez, Andrés Navarro, Manuel Jiménez Castillo, José María Vara, Antonio Segura y Manuel Guimerá.
