El coro La Mascarada homenajea a Kike Freire

El homenajeado Enrique Gómez Freire ‘Kiko’, con el grupo de componentes del coro ‘La Mascarada’ durante la comida en el Centro Cántabro. / Ignacio Casas de Ciria

El Centro Cántabro ha sido el escenario elegido para la tradicional comida del grupo Mascarada. En esta comida se ha homenajeado a uno de los componentes del grupo, Enrique Gómez Freire ‘Kiko’. Durante el almuerzo se le hizo entrega al homenajeado de un cuadro con fotos del coro y le cantaron el tango La leyenda Negra, santo y seña del coro. La comida se prolongó con una agradable sobremesa. Entre los presentes se encontraban Alfonso Sánchez, Andrés Navarro, Manuel Jiménez Castillo, José María Vara, Antonio Segura y Manuel Guimerá.

