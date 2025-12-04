Comida de la tertulia gastronómica Mesa 34

El Mesón Cumbres Mayores ha sido el escenario de la comida de la tertulia gastronómica Mesa 24. El encuentro reunió a varios de sus miembros, quienes pudieron disfrutar de una comida donde degustaron diferentes productos del local. Durante la reunión se tuvo un recuerdo muy especial para los miembros fallecidos: Tomás Morillo, Manolo Figueroa, Joaquín Domínguez, Paco Martín yMiguel Barrero. La reunión se prolongó con una sobremesa. Entre los presentes se encontraban Isidoro Cárdeno, Antonio Velasco y Serafín Ferrero.