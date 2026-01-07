Comida navideña del personal ‘Plaza de la Luz’

El personal de la empresa Hostal & Apartamentos Plaza de la Luz, durante su tradicional comida navideña, en el restaurante ‘Cala Chica’.

El personal de la empresa de Hostal & Apartamentos Plaza de la Luz, ubicado en el barrio de La Viña, celebró su tradicional reunión navideña. El restaurante Cala Chica fue el escenario elegido. Los presentes pudieron disfrutar de una cena donde no faltaron los productos navideños. La reunión se prolongó hasta ya pasada la medianoche. Entre los asistentes se encontraban Álvaro y Gonzalo Gómez Lacave, Isa Bernal, José Fierro, Álvaro Serrano y Carmen Salguero.