Comida navideña de la Peña ‘Los Dedócratas’

El Baluarte de los Mártires ha sido el escenario elegido para la tradicional reunión navideña de la Peña ‘Los Dedócratas’. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo servido por el catering El Faro, donde no faltaron los productos navideños. Ello reunió a un gran número de componentes del histórico coro ‘Los Dedócratas’. Durante la reunión se cantó el tradicional canto de ‘Aquí no pasa na’ del coro ‘Los Dedócratas’. La comida se prolongó con una agradable sobremesa protagonizada por recuerdos y anécdotas donde no faltó el brindis.