Comida de Navidad de la asociación Al Relente
Las instalaciones del Club Naval de Oficiales de San Fernando ha sido el escenario elegido por la asociación isleña Al Relente para celebrar su reunión navideña con la celebración de su tradicional zambomba. Los presentes pudieron disfrutar de una comida servida por el Grupo D’rechupete donde no faltaron los típicos productos navideños. La reunión fue amenizada por el Grupo Rumbaleando quienes a ritmo flamenco cantaron clásicos villancicos de la zona.
