Comida de jubilación de Salvador Gómez
Un grupo de compañeros del servicio de Rehabilitación del Hospital Puerta del Mar se ha reunido para homenajear a Salvador Gómez Rodríguez por su reciente jubilación. El homenajeado se despide tras desempeñar su actividad profesional durante 38 años en dicho servicio. Para la ocasión se organizó un almuerzo en el Baluarte de los Mártires con la temática del personaje enigmático del capitán del mar del cómic Corto Maltés, del cual Salvador Gómez es un gran seguidor. La comida estuvo amenizada por la actuación sorpresa de los compañeros de la antigua comparsa del homenajeado. Durante el festejo se le hizo entrega de unos regalos como recuerdo del acto.
