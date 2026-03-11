Comida de jubilación de Salvador Gómez

Salvador Gómez Rodríguez posa con el grupo de compañeros durante el homenaje en el Baluarte de los Mártires, con motivo de su reciente jubilación, tras desempeñar su actividad profesional durante 38 años en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Puerta del Mar.
Salvador Gómez Rodríguez posa con el grupo de compañeros durante el homenaje en el Baluarte de los Mártires, con motivo de su reciente jubilación, tras desempeñar su actividad profesional durante 38 años en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Puerta del Mar.

Un grupo de compañeros del servicio de Rehabilitación del Hospital Puerta del Mar se ha reunido para homenajear a Salvador Gómez Rodríguez por su reciente jubilación. El homenajeado se despide tras desempeñar su actividad profesional durante 38 años en dicho servicio. Para la ocasión se organizó un almuerzo en el Baluarte de los Mártires con la temática del personaje enigmático del capitán del mar del cómic Corto Maltés, del cual Salvador Gómez es un gran seguidor. La comida estuvo amenizada por la actuación sorpresa de los compañeros de la antigua comparsa del homenajeado. Durante el festejo se le hizo entrega de unos regalos como recuerdo del acto.

Claudia Gómez, Enka Mena, Miguel Mora, Marta Hidalgo, Vicenta Díaz, Pepe Mariño y Mila Casal.
Miguel Mora, Teresa Lara, Carmen Quintana, Eu Cano, Salvador Gómez, Izaskun Garaizabal, Miquel Viriato, Rafael García y Pepi Mariño.
Mati Estévez, María de los Ángeles López, Salvador Gómez, María Paz Gómez y Rosario Mauri.
Carmen Quintana, Miguel Mora, Izaskun Garaizabal, Salvador Gómez, Mariló García, Eu Cano, Mila Rubiales, Manolo Rodríguez y Eduardo Ayllón.
