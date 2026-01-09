Comida de antiguos alumnos de la Mirandilla

El Bar La Rambla ha sido el lugar elegido por un grupo de antiguos alumnos del colegio La Salle Mirandilla para su tradicional reunión anual. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo donde no faltaron los típicos productos de la tierra. La reunión estuvo protagonizada por recuerdos de la infancia y de la etapa colegial. Entre los asistentes se encontraban Joaquín Lluch Enrique Martínez, Ángel Ricardo, Juan José Santos y Manuel y Juan José Barea.