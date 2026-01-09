Comida de antiguos alumnos de la Mirandilla

Manuel Barea, Rafa Martín, Joaquín Lluch, Pepe Gomila, Paco Rosano, Andrés Arroyo, Ángel Ricardo García, Enrique Martínez, José Juan Santos, Manolo Palacios, Vicente Villegas, Raimundo Curtido, Juan José Barea y Andrés Llovet. / Ignacio Casas de Ciria

El Bar La Rambla ha sido el lugar elegido por un grupo de antiguos alumnos del colegio La Salle Mirandilla para su tradicional reunión anual. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo donde no faltaron los típicos productos de la tierra. La reunión estuvo protagonizada por recuerdos de la infancia y de la etapa colegial. Entre los asistentes se encontraban Joaquín Lluch Enrique Martínez, Ángel Ricardo, Juan José Santos y Manuel y Juan José Barea.

