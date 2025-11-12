Cincuenta Aniversario del Gimnasio Raúl Calvo

El Gimnasio Raúl Calvo, dedicado al malogrado judoca gaditano, ha celebrado su cincuenta aniversario. Su propietario, Carlos Calvo Clavero, junto a sus hijos ha reunido a un amplio grupo de familiares, amigos y profesionales del judo. Los presentes pudieron disfrutar de diferentes actividades con una barra solidaria. La celebración contó con la actuación de la comparsa de Bienvenido, que cantó parte de su repertorio. El festejo reunió a numerosos usuarios de diferentes generaciones de gaditanos.