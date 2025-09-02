Chiclana homenajea a Emilio de la Cruz Hermosilla
La localidad de Chiclana de la Frontera ha homenajeado a Emilio de la Cruz Hermosilla con motivo del centenario de su nacimiento. El Centro de Interpretación del Vino y la Sal fue el escenario del acto organizado por el Ayuntamiento de Chiclana. El acto estuvo conducido por el hijo del homenajeado, Emilio de la Cruz Gil, y contó con la intervención del cronista oficial de Chiclana, José María Aragón y el académico Diego Gómez Ángel, clausurando la sesión el alcalde, José María Román.
