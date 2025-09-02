Chiclana homenajea a Emilio de la Cruz Hermosilla

El alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román, entrega a Marian Cruz Gil, en nombre de la familia, un recuerdo de la ciudad.

La localidad de Chiclana de la Frontera ha homenajeado a Emilio de la Cruz Hermosilla con motivo del centenario de su nacimiento. El Centro de Interpretación del Vino y la Sal fue el escenario del acto organizado por el Ayuntamiento de Chiclana. El acto estuvo conducido por el hijo del homenajeado, Emilio de la Cruz Gil, y contó con la intervención del cronista oficial de Chiclana, José María Aragón y el académico Diego Gómez Ángel, clausurando la sesión el alcalde, José María Román.

Manuel Jiménez Barrios, Javier Sánchez, Miguel González y Emilio de la Cruz. / El Balcón

Los nietos y bisnietos del homenajeado, durante el acto en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, en Chiclana de la Frontera. / El Balcón