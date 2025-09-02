El hotel Las Cortes de Cádiz ha sido el escenario elegido para la celebración de la cena estival de la Caballa del Ateneo de Cádiz. Un año más, esta antigua tradición del Ateneo reunió a un gran grupo de miembros. Los presentes pudieron disfrutar de una cena que se prolongó con una sobremesa donde intercambiaron proyectos e ideas para el nuevo curso. Entre los presentes se encontraban Tere Sánchez, Pepa Díaz, José Almenara, José María Esteban, Montse Riba, Olimpia Martín Fondevila, Antonio Gómez de Barreda y Paquita Lobato.

El Balcón