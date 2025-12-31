Celebración de los 60 años del matrimonio Ugarte Romero

Mariano Ugarte de la Azuela y Mercedes Romero Garat, con toda su familia tras finalizar la ceremonia religiosa oficiada por el padre Fernando Marrero con motivo de la celebración de los 60 años de matrimonio.

La familia Ugarte Romero se ha reunido para celebrar los 60 años de matrimonio de los patriarcas. Por tal motivo celebraron una ceremonia religiosa en la capilla del Santísimo de la iglesia de los Jesuitas de El Puerto oficiada por el padre jesuita Fernando Marrero. Tras finalizar la ceremonia se trasladaron a la casa familiar, donde tuvo lugar la celebración. El encuentro reunió a un amplio grupo de familiares, que pudieron disfrutar de un almuerzo organizado por la matriarca de la familia. La reunión se prolongó con una agradable sobremesa donde no faltaron los recuerdos y anécdotas vividas por la familia. Entre los presentes se encontraban sus hijos Mariano, Pepe, Mercedes y Rafa.