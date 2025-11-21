Cartel anunciador de la Navidad 2025 de Álvaro Tirado Mantel

En el salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha tenido lugar la presentación del cartel anunciador de la Navidad 2025 de la Asociación de Belenistas de Cádiz, realizado por el escultor Álvaro Tirado Mantel. El acto estuvo conducido por Miguel García Díaz y presidido por la concejala Beatriz Gandullo, acompañada del presidente de la Asociación de Belenistas, Paco Morales, y el autor del cartel. Tras el descubrimiento del original cartel escultórico intervino Álvaro Tirado, que hizo un recorrido minucioso por todos los elementos de la Navidad que representa el original cartel. Tras finalizar la sesión se le hizo entrega al protagonista del cartel de una placa como recuerdo del acto.

Álvaro Tirado, tras descubrir el cartel de la Navidad 2025, con Laura Cortés, Paula García, Fran Álvarez, Álvaro Collantes y Victoria Navarro. / Ignacio Casas de Ciria