El Carnaval homenajea a Adela del Moral
En la plaza del Falla ha tenido lugar la inauguración de la nueva estrella del paseo de la Fama, dedicada en esta ocasión a Adela del Moral. El acto estuvo presidido por el alcalde, Bruno García, junto a los ediles Beatriz Gandullo, Óscar Torres y David de la Cruz. En el acto intervino el viudo de Adela del Moral, Luis Frade, que dedicó unas palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de Cádiz. Durante el acto intervino el coro de Luis Rivero (ADN), el coro de Antonio Bayón (Las mil maravillas), el coro de las Niñas y la comparsa La Camorra, de Marta Ortiz. Cada agrupación interpretó una pieza. Días anteriores se reunieron en un almuerzo para celebrar el 40 aniversario del premio al coro La viudita naviera.
