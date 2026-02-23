El Carnaval homenajea a Adela del Moral

Antiguos componentes del coro de Adela del Moral, conocido como el coro de ‘Las Niñas’, en el paseo de la Fama en la plaza del Falla, durante la inauguración de la estrella dedicada a Adela del Moral.

En la plaza del Falla ha tenido lugar la inauguración de la nueva estrella del paseo de la Fama, dedicada en esta ocasión a Adela del Moral. El acto estuvo presidido por el alcalde, Bruno García, junto a los ediles Beatriz Gandullo, Óscar Torres y David de la Cruz. En el acto intervino el viudo de Adela del Moral, Luis Frade, que dedicó unas palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de Cádiz. Durante el acto intervino el coro de Luis Rivero (ADN), el coro de Antonio Bayón (Las mil maravillas), el coro de las Niñas y la comparsa La Camorra, de Marta Ortiz. Cada agrupación interpretó una pieza. Días anteriores se reunieron en un almuerzo para celebrar el 40 aniversario del premio al coro La viudita naviera.

Juan Fernández, Chari Gómez, Loli Vilches, Adeli Molina, Milagros Sanchís, Mara Rodríguez, Carmen Perales, Rosi Molina, David Navarro y Pepe Tenorio. / Ignacio Casas de Ciria

Julio y Montse Juliá, Isabel Peral, Charo Cuadrado, Xavi Andrade, Elena Peral, Ito Frade, Marisa de las Cuevas y los jóvenes de la familia. / Ignacio Casas de Ciria

Carmen Barea, Irene Tocino, Luis Frade, Carmen Perales, Rosi Molina, José María García, Aniceto Barquín, Juani Franco y Natalia Perales. / Ignacio Casas de Ciria