Cadiz Ilustrada homenajea a ‘Duquesa de la Victoria’

Carmen de Lara, José Manuel Verdulla, Rafael Campos y Miguel García, durante la sesión.

En el salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha tenido lugar un homenaje a la duquesa de la Victoria organizado por Cádiz Ilustrada en el 150 aniversario de su nacimiento. Durante el acto, Mariana García González hizo una semblanza sobre su figura. Seguidamente se descubrió una pintura conmemorativa realizada por el pintor Antonio Álvarez Pino y Juan Antonio Casas Pajares presentó Tusello y la tarjeta postal conmemorativa de Carmen Angoloti, duquesa de la Victoria.

Juan Antonio Casas Pajares y José Manuel Verdulla, tras descubrir Tusello de la duquesa de la Victoria. / El Balcón

Antonio Ramos, Manuel Cano, Carmen de Lara, Rafael Campos, el pintor Antonio Álvarez Pino, José Manuel Verdulla, Miguel García, Juan Antonio Casas y Mariana García. / El Balcón