Cadiz Ilustrada homenajea a ‘Duquesa de la Victoria’
En el salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha tenido lugar un homenaje a la duquesa de la Victoria organizado por Cádiz Ilustrada en el 150 aniversario de su nacimiento. Durante el acto, Mariana García González hizo una semblanza sobre su figura. Seguidamente se descubrió una pintura conmemorativa realizada por el pintor Antonio Álvarez Pino y Juan Antonio Casas Pajares presentó Tusello y la tarjeta postal conmemorativa de Carmen Angoloti, duquesa de la Victoria.
