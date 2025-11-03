Bodas de Oro de Pepe Sacaluga y Maripe Cornejo
En la iglesia de San Juan de Dios ha tenido lugar la celebración de las bodas de oro matrimoniales de Pepe Sacaluga Acera y Maripe Cornejo Pérez. La misa, la cual reunió a tres generaciones de la familia, estuvo oficiada por el padre Felipe Ortiz. Tras finalizar la ceremonia los invitados se trasladaron el restaurante Antípoda, donde tuvo lugar la celebración. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo que se prolongó con una sobremesa familiar hasta el atardecer.
También te puede interesar
Lo último
Newsletter 'Botón de muestra', o cómo sobrevivir a los locos bajitos
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.