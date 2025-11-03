Bodas de Oro de Pepe Sacaluga y Maripe Cornejo

La familia Sacaluga Cornejo junto a un grupo de familiares y amigos durante la celebración de los cincuenta años del matrimonio en la iglesia de San Juan De Dios.

En la iglesia de San Juan de Dios ha tenido lugar la celebración de las bodas de oro matrimoniales de Pepe Sacaluga Acera y Maripe Cornejo Pérez. La misa, la cual reunió a tres generaciones de la familia, estuvo oficiada por el padre Felipe Ortiz. Tras finalizar la ceremonia los invitados se trasladaron el restaurante Antípoda, donde tuvo lugar la celebración. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo que se prolongó con una sobremesa familiar hasta el atardecer.

Pepe Sacaluga y Maripe Cornejo durante la celebración. / Ignacio Casas de Ciria

Andrea Macini, Mara Sacaluga, Felipe Martínez, Marta y Pepe Sacaluga, Maripe Cornejo, Ana Sacaluga y Alberto Sanz con los jóvenes de la familia. / Ignacio Casas de Ciria