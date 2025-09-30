Bodas de Oro de María Pepa de Ory y José María Gutiérrez

José María Gutiérrez y María Pepa de Ory, con Leticia, José María y Pablo Guitérrez de Ory, María Fernández-Repeto, Stefanie Brückner, Javier Cirez y los jóvenes de la familia.

El claustro de la iglesia de San Francisco, en Cádiz, ha sido el escenario elegido para la celebración de las Bodas de Oro matrimoniales de José María Gutiérrez Pérez y María Pepa de Ory Cristelly. Para la ocasión, sus hijos, Pablo, Leticia y José Manuel, junto a sus amigos conocidos por Los mirillas y capitaneados por Antonio Rodríguez, organizaron una fiesta sorpresa. Los homenajeados se sintieron gratamente sorprendidos a su llegada al festejo. Tras saludar a los presentes pudieron disfrutar de un cóctel, seguido de un almuerzo servido por el catering Piccola. Durante la comida Salvador Ramallo dedicó unas palabras muy emotivas al matrimonio, y su hijo Pablo y sus nietos le dedicaron un romancero.

Susana Crespo, Andrea Coto, Stefanie Brückner, Pablo, María Victoria y Conchita Gutiérrez, Ignacio Höhr, Auxi González de la Vega, Felipe Gutiérrez, Monstserrat Betrian, Marisol Cózar y Pedro Serrano. / El Balcón