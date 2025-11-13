Antiguos alumnos marianistas en Chipiona

La Asociación de Antiguos Alumnos Marianistas del Colegio San Felipe Neri de Cádiz ha organizado una visita cultural a la localidad de Chipiona. El grupo capitaneado por Álvaro Caravaca y Antonio Gómez de Barreda pudo disfrutar de una visita guiada al Santuario de la Virgen de Regla y al Museo del Moscatel. Seguidamente, tras recorrer la zona monumental, la visita finalizó con un almuerzo en el restaurante El Faro de dicha localidad.