Antiguos alumnos marianistas en Chipiona

Concha Vera, Antonio Moreno, Álvaro Caravaca, Amparo Bellón, Manuel Marenco, Toñi Toscano, Antonio Gómez de Barreda, Rosario Hernández, Pilar Diosdado, Mariluz Vera, Eulalia Gómez, Maite Díaz, José Anduaga, Consolación Vázquez, Antonio Saiz, Enrique Hormigo, Juan y Antonio Rosado, Manuel Mestre, Francisco Meléndez, Lola Alcántara, Carlos Sánchez Polack, Encarna Rodríguez, Juan Expósito, Mila Linares, Lorenzo Cuenca, Macarena Roa, Ernesto Pérez Díaz-Alersi, Enrique Huguet, María Eugenia Pedreño, Manuel Barquín, Manuela Lande, Ana Soubrier, Inocencio Gómez, Jesús Roldán, Pilar Ocón, Pedro Rodríguez, Ángel Muller y Rafael Moreno Hurtado. / Ignacio Casas de Ciria

La Asociación de Antiguos Alumnos Marianistas del Colegio San Felipe Neri de Cádiz ha organizado una visita cultural a la localidad de Chipiona. El grupo capitaneado por Álvaro Caravaca y Antonio Gómez de Barreda pudo disfrutar de una visita guiada al Santuario de la Virgen de Regla y al Museo del Moscatel. Seguidamente, tras recorrer la zona monumental, la visita finalizó con un almuerzo en el restaurante El Faro de dicha localidad.

