Aires de Cádiz celebra su comida navideña
La Asociación Músico Cultural Aires de Cádiz ha celebrado su tradicional comida navideña de socios, en el Baluarte de los Mártires, en un encuentro que reunió a numerosos miembros de la entidad en un ambiente de cordialidad y espíritu festivo. Durante la comida la junta directiva dedicó unas palabras de agradecimiento, destacando la importancia de los encuentros para conservar los lazos con la cultura musical y con la vida asociativa de la ciudad. La reunión se prolongó con una agradable sobremesa hasta ya entrada la tarde.
