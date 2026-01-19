Abel Ippólito, Académico de Bellas Artes

El Salón Regio de la Diputación Provincial ha sido el escenario para la ceremonia de ingreso de Abel Ippólito Ruiz como Académico de Número de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. En el acto intervino la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez del Junco, que dedicó unas palabras de bienvenida, y lo condujo el presidente de la Academia de Bellas Artes, Pablo Juliá. Tras la lectura del acta del nombramiento como académico recipiendario de Abel Ippólito tuvo lugar el discurso de ingreso titulado Funambulistas caminando en la niebla. Seguidamente el presidente de la academia, junto con la diputada Vanesa Beltrán y Bernardo Palomo, le hicieron entrega del diploma y la medalla como nuevo académico. El Académico de Número José Pérez Valencia fue el encargado de contestar al recipiendario. La sesión se clausuró con unas palabras del presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Al finalizar el acto el nuevo académico hizo entrega a los presentes de una de sus ilustraciones. Entre los asistentes se encontraban José María Esteban, Miguel Valencia, Javier Ruibal, Carmen Bustamante y Joaquín Hernández Kiki.

Abel Ippólito, con Francisco Javier Pérez Valencia. / Ignacio Casas de Ciria

El presidente de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, con Rosario Martínez. / Ignacio Casas de Ciria

Abel Ippólito Ruiz, durante su discurso de ingreso en la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. / Ignacio Casas de Ciria

Los diputados Vanesa Beltrán y Antonio Jesús Aragón con los académicos tras finalizar la sesión en el Salón Regio de la Diputación Provincial. / Ignacio Casas de Ciria