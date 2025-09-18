67 velas de cumpleaños para Pili Dorado

La anfitriona, Pili Dorado, con Lina Román, Pepe Gómez Vela, Charo Lacave, Maru y Pico Julbes, Mamen Álvarez, Melele Julbes, Laura Herrero, Fernando Rasco y Pepe Galindo, durante la celebración en el Hotel Playa Victoria. / Ignacio Casas de Ciria / Javier Reina

Un grupo de amigos se ha reunido para celebrar el 67 cumpleaños de Pili Dorado Calasanz. Para la ocasión, Charo Lacave, Melele y Pico Julbes organizaron la reunión en el Hotel Playa Victoria, donde la homenajeada nació hace 67 años. Los presentes pudieron disfrutar de una comida en la que no faltó la tradicional tarta de cumpleaños con sus velas que la anfitriona sopló mientras le cantaban el “cumpleaños feliz”. La comida se prolongó hasta el atardecer con una sobremesa protagonizada por recuerdos y anécdotas de la homenajeada.

