Estafa
Miguel, de agente de viajes a estafador de sueños en El Cuervo

60 velas para alumnas de San Vicente de Paúl

Merche Azagra, Ángeles Barceló, Pilar Bohórquez, Yayo Calandria, Turi Camacho, Chari Castillo, Isa Cid, Carmen Cifredo, Mercedes Colombo, Nuria Cortina, Mariví Cuesta, Isa Cumbrera, Chari del Campo, Hortensia Durán, Sole Díaz, Luisa Ferreriro, Rosa Forja, Pepi Freire, Eloisa García, Lupe García, Teresa García, Isa Gil, Carmina Gómez, Fuensanta González, Mila Guillén, Rosa Jaén, Lola Larrán, Begoña López, Inmaculada Mercado, Mavi y Mayka Moldes, María del Mar Montero, Pilar Moreno, María José Morera, Ángela Nieves, Isabel Ortíz, María del Carmen Pacheco, María Paz Paredes, Ángeles Parodi, Ana Pérez, María José Pérez, Paz Ramos, Carmen Ripoll, María José, Rosa y Teresa Romero, Almudena Rubio, Auxiliadora y Lourdes Sánchez, Mamen y Pilar Sibón, Isa Valencia y María Zambonino.
Merche Azagra, Ángeles Barceló, Pilar Bohórquez, Yayo Calandria, Turi Camacho, Chari Castillo, Isa Cid, Carmen Cifredo, Mercedes Colombo, Nuria Cortina, Mariví Cuesta, Isa Cumbrera, Chari del Campo, Hortensia Durán, Sole Díaz, Luisa Ferreriro, Rosa Forja, Pepi Freire, Eloisa García, Lupe García, Teresa García, Isa Gil, Carmina Gómez, Fuensanta González, Mila Guillén, Rosa Jaén, Lola Larrán, Begoña López, Inmaculada Mercado, Mavi y Mayka Moldes, María del Mar Montero, Pilar Moreno, María José Morera, Ángela Nieves, Isabel Ortíz, María del Carmen Pacheco, María Paz Paredes, Ángeles Parodi, Ana Pérez, María José Pérez, Paz Ramos, Carmen Ripoll, María José, Rosa y Teresa Romero, Almudena Rubio, Auxiliadora y Lourdes Sánchez, Mamen y Pilar Sibón, Isa Valencia y María Zambonino. / El Balcón

Un grupo de antiguas alumnas del colegio de San Vicente de Paúl, nacidas en 1965, se reunieron para celebrar sus 60 cumpleaños. Para ello, se dieron cita en un autobús turístico en el que recorrieron parte de la ciudad. Seguidamente se trasladaron al restaurante Musalima, donde tuvo lugar la celebración. Las antiguas compañeras pudieron disfrutar de una cena donde no faltó la tradicional tarta con la vela para celebrar dicha efemérides. Entre las presentes se encontraban Sole Díaz, Angela Nieves, Carmen Pacheco y Mª Ángeles Barceló.

También te puede interesar

Lo último

stats