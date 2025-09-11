60 velas para alumnas de San Vicente de Paúl
Un grupo de antiguas alumnas del colegio de San Vicente de Paúl, nacidas en 1965, se reunieron para celebrar sus 60 cumpleaños. Para ello, se dieron cita en un autobús turístico en el que recorrieron parte de la ciudad. Seguidamente se trasladaron al restaurante Musalima, donde tuvo lugar la celebración. Las antiguas compañeras pudieron disfrutar de una cena donde no faltó la tradicional tarta con la vela para celebrar dicha efemérides. Entre las presentes se encontraban Sole Díaz, Angela Nieves, Carmen Pacheco y Mª Ángeles Barceló.
