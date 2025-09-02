60 cumpleaños en el Cortijo Las Monjas

La anfitriona Simona Gandolfi, con Hubertus Hohenlohe y sus hijos Rachelle y Rudi, cantando durante la celebración de su 60 cumpleaños.

El Cortijo Las Monjas, propiedad de la familia Hohenlohe, se ha vestido de largo con motivo del 60 cumpleaños de Simona Gandolfi. Para la ocasión, su marido, Hubertus de Hohenlohe, organizó un festejo donde reunió a un gran grupo de familiares y amigos venidos de diferentes puntos de España, Méjico, Londres, Austria e Italia. Un venenciador de la bodega González-Byass dio la bienvenida a los invitados.

Los presentes pudieron disfrutar de un cóctel en los jardines de la casa, seguido de una cena servida por Terralda Catering. El broche de oro fue el momento de la actuación de Hubertus Hohenlohe con el grupo músical austriaco The Magnetics.

Posteriormente actúo el grupo sevillano Los Alpresa, que animó la velada con la música y el baile hasta ya entrada la madrugada.

Entre los asistentes se encontraban la actriz Brigitte Nielsen, Tomás Alía, Almudena de Arteaga, Fernando Martínez de Irujo, Jaime Martínez-Bodiú, Cristina Luque, José Ramón Fernández de Mesa, Llanos Espinosa, Joaquín Astolfi, Fermín Bohórquez, Igor Ramírez, Luis Bolaño, Maya Sotomayor, Christopher Balfour, Pablo de Hohenlohe y Marina Fernández de Córdoba.

Lourdes Montes, Simona Gandolfi, Silvia Pagnan, Hubertus de Hohenlohe, Giacomo Bertolini y el torero Fran Rivera, durante el cóctel en el Cortijo Las Monjas. / El Balcón

Almudena de la Maza, Jaime Martínez-Bordiú, Manolo Morales, Diana Domecq y Luis López de Carrizosa. / El Balcón

Anuca Aisa, el interiorista Tomás Alía y Cristina Luque. / El Balcón

Pilar García de la Peña, Guillermo Benjumea, Teresa de la Cierva, Elena FernándezDurán, Luis Sebastián de Erice, Federico Ruiz Sotillo y Paloma Martínez-Gil. / El Balcón

Ana Gamazo, José María Pacheco y Marta Barroso, durante la cena. / El Balcón