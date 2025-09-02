60 cumpleaños en el Cortijo Las Monjas
El Cortijo Las Monjas, propiedad de la familia Hohenlohe, se ha vestido de largo con motivo del 60 cumpleaños de Simona Gandolfi. Para la ocasión, su marido, Hubertus de Hohenlohe, organizó un festejo donde reunió a un gran grupo de familiares y amigos venidos de diferentes puntos de España, Méjico, Londres, Austria e Italia. Un venenciador de la bodega González-Byass dio la bienvenida a los invitados.
Los presentes pudieron disfrutar de un cóctel en los jardines de la casa, seguido de una cena servida por Terralda Catering. El broche de oro fue el momento de la actuación de Hubertus Hohenlohe con el grupo músical austriaco The Magnetics.
Posteriormente actúo el grupo sevillano Los Alpresa, que animó la velada con la música y el baile hasta ya entrada la madrugada.
Entre los asistentes se encontraban la actriz Brigitte Nielsen, Tomás Alía, Almudena de Arteaga, Fernando Martínez de Irujo, Jaime Martínez-Bodiú, Cristina Luque, José Ramón Fernández de Mesa, Llanos Espinosa, Joaquín Astolfi, Fermín Bohórquez, Igor Ramírez, Luis Bolaño, Maya Sotomayor, Christopher Balfour, Pablo de Hohenlohe y Marina Fernández de Córdoba.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.