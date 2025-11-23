30 aniversario del pintor Urréjola en la Galería Benot
La Galería Benot se ha vestido de gala con motivo del 30 aniversario de colaboración del pintor Ricardo Galán Urréjola con dicha galería. Por tal motivo se ha inaugurado una exposición de 24 obras del reconocido pintor, sus creaciones más recientes de su larga trayectoria. En esta muestra del 30 aniversario, Urréjola ha elegido una temática de faros y paisajes urbanos utilizando el óleo sobre lienzo. La muestra, que reunió a un gran número de amigos y seguidores del pintor, permanecerá abierta hasta el 10 de enero. Los presentes pudieron disfrutar de una copa de vino español. Entre ellos se encontraban José Ramón Castro, Teresa Domínguez, Juan López-Cancio, Diego Barón y Fernando Osuna.
