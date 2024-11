La tecnológica Galgus será la única empresa andaluza en el pabellón español del MWC de Barcelona

Sevilla/La empresa tecnológica sevillana Galgus será la única representante de Andalucía en el pabellón español de la próxima edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que se celebrará el próximo mes de marzo.

Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha hecho oficial el listado de las 50 pymes tecnológicas que integrarán el Pabellón de España. De todas ellas, Galgus, una compañía con sede en Camas que ofrece soluciones de conectividad a Internet para empresas, es la única de origen andaluz. Aun así, no será la única de la región en la feria más importante del sector, ya que la Junta de Andalucía acostumbra a llevar bajo su paraguas a varias empresas en la sección de startups, aunque aún no han trascendido detalles al respecto. De hecho, en la edición de 2024, fueron 38 las compañías las que participaron en uno de los principales eventos del MWC, muchas de ellas con apoyo económico del gobierno andaluz a través de Andalucía Emprende.

El número de empresas expositoras se ha incrementado en más de un 11% respecto a la pasada edición, donde el Pabellón recibió a 10.000 visitantes presenciales y 7.000 en el entorno online. Además, acogió más de 60 actividades entre conferencias, con más de un centenar de ponentes, y sesiones de networking, con delegaciones internacionales y sectoriales.

"El Pabellón de España es el punto de encuentro para conocer el gran potencial de España en el ámbito tecnológico", ha señalado Red.es en la nota en la que ha anunciado el listado de empresas seleccionadas, que pertenecen a Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares y el País Vasco.

Además de la andaluza Galgus, han sido seleccionadas la aragonesa Libelium y la cántabra Netboss Comunicaciones. Cataluña tiene una importante presencia con diez pymes selccionadas: Grupo Castilla, Logsave.me, Validated ID, Tickelia, Slashmobility, Group Saltó, LaMagnética, Intelligent Atlas S.L., Agile TV y Openchip & Software Technologies SL.

Por su parte, Madrid es la comunidad con más representación con hasta 27 compañías: Bequant, GestPoint GSM, Alea Soluciones, Aptica, MedUX, Weplan Analytics, Locatium.AI, Netmetrix Solutions, Insurama, Spika Techi, iREPACK by DMX SL, Schaman Datatronics S.A, Alisys Robotics, OpenNebula Systems, Summa Networks, Telecoming, Utimaco, Indigitall, Space by Clikalia, Offshoretech, Best Phone Mundo Móvil, Asteo Red Neutra, KeepCoding, Viewtinet, BeeDIGITAL y Applivery.

La Comunidad Valenciana contará con MercadoIT y Kenmei, mientras que Extremadura estará representada por Mobbeel. El número de empresas gallegas asciende a cuatro, con Igalia, Galvintec, Cinfo y Situm. Por último, la representación balear la pone Grupo WDNA y, la vasca, SPC y Multiverse Computing.