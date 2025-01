“En Iryo tenemos una obsesión por la calidad, está en nuestro ADN”

Madrid/El operador privado de ferrocarril de alta velocidad Iryo acaba de cumplir dos años. Su CEO, Simone Gorini (Cagliari, 1970), analiza en esta entrevista la trayectoria de la compañía creada por Trenitalia, Air Nostrum y Globalvía, que ha logrado superar las cotas que se fijó en su plan de negocio.

Pregunta.–Iryo cumplió en noviembre dos años como operador privado de alta velocidad, ¿qué balance hace del lanzamiento de la compañía y del desempeño en este tiempo?

Respuesta.–Han sido dos años muy intensos en los que hemos conectado 11 destinos. 2024 ha sido seguro un año clave para consolidar lo que hemos empezado en 2022 y sobre todo desarrollamos en 2023. 2024 nos permite hacer un balance completo del resultado de un año entero. Salen datos muy interesantes, de los cuales estamos muy satisfechos, como los casi 14 millones de pasajeros trasladados, un total de 38.000 operaciones y una cuota de mercado que varía en función de los corredores entre el 23% y el 28%.

P.– ¿Valoran bien esos datos? ¿Están dentro de las expectativas que tenían?

R.– Estos datos son mejores que las expectativas que teníamos, por lo que estamos muy satisfechos de estos resultados. Sobre todo, porque montar una compañía en tan poco tiempo y sacar resultados tan importantes nos satisface mucho.

P.– Han hecho una fortísima inversión y el primer ejercicio completo ha dado un balance, en este caso negativo, de 79 millones de euros en 2023. ¿Qué valoración hace de ese resultado financiero?

R.–Estamos en la ruta que hemos previsto desde el principio. Claramente, estamos hablando de un sector en el cual la inversión es muy alta, pero por lo que nos dice el mercado, y lo que nos dicen los pasajeros, es que el producto está siendo muy bien acogido. Estamos totalmente en línea con lo planificado e incluso puedo decir que mejor de lo que habíamos previsto al principio. Es la ruta justa.

P.–La ocupación de los trenes fue en 2023 del 65,7%, aunque como ha explicado, dependiendo del corredor, es más alta. ¿También ese dato cumple la expectativa?

R.–Los datos actualizados nos dejan una ocupación media en todas nuestras rutas del 73%, aunque tenemos también destinos, como la ruta entre Barcelona y Sevilla que hemos lanzado en diciembre de 2023, que ha hecho más del 80%. Quiero destacar en modo particular los resultados de la ruta principal, que es la Madrid-Barcelona, que está creciendo siempre en términos de ocupación y de respuesta por parte del cliente business o del cliente leisure.

P.–Pero la de Andalucía también tiene una ocupación casi igual de alta.

R.–Sí, también. Hemos hecho un camino en la ruta a Andalucía muy bueno. Desde el principio de 2023, cuando hemos empezado con Sevilla como destino, hemos tenido ahí una acogida fenomenal, con un retorno por parte de los clientes increíble. Y los números fueron muy buenos en 2023 y han seguido siendo muy buenos en 2024. Y quiero añadir también, que no solamente con Sevilla, sino también a Málaga.

P.– Cuando presentaron los resultados de 2023 cifraron el beneficio de explotación, que aunque fue negativo fue menor, en 67 millones. ¿También se están cumpliendo las expectativas para lograr ser rentable?

R.–Las condiciones respecto al principio seguro han cambiado, porque, como sabéis, hemos tenido mientras tanto una guerra que ha modificado totalmente también el perfil de los costes, en particular el de la energía. Pero lo que no satisface es la respuesta del mercado, el número de pasajeros, el nivel de ocupación y, sobre todo, el nivel de ingresos, porque están en línea y mejor de lo que hemos presupuestado.

P.– Tienen unos socios que parecen satisfechos y han ampliado capital, ¿no?

R.–Los socios están totalmente satisfechos, totalmente involucrados y siguen apoyando el desarrollo de la compañía. Son tres socios muy importantes, como sabéis, que son Trenitalia, la compañía ferroviaria italiana, Air Nostrum y Globalvía. Todos están satisfechos, siguen apoyando esta empresa y, claramente, apostando, poniendo también los capitales para seguir en este camino.

P.–Eso es una garantía para poder seguir desarrollando Su trabajo como CEO, ¿no?

R.–Claro. Eso es muy importante, y no solamente para mí, sino para todo el equipo. Somos 650 personas, y saber que tenemos la confianza de los inversores es fundamental. Como hemos indicado ya alguna vez, ahora tenemos 20 trenes, pero desde 2026 vamos a ir añadiendo otros tres trenes, que supondrán más de 100 millones de euros de inversión. Esto significa que hay una gran confianza en el proyecto. Por parte de los socios, obviamente.

P.– Para el ejercicio que acaba de terminar, 2024, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento? Ha dicho que ya están en 73% de cuota media de ocupación, lo cual supone ya crecimiento. ¿Qué otros parámetros espera que crezcan?

R.–Seguro, como decía, el número de pasajeros. Porque al principio hemos hablado de 7,5 millones de pasajeros, pero vamos a superar los 8 millones de pasajeros. Tenemos ya esa señal de crecimiento, quiero decir, no solamente de Iryo, sino de todo el sistema en general. Nosotros lo que estamos haciendo es apostar más para un producto de calidad, un producto que pueda dar la posibilidad a diferentes tipologías de personas, de público objetivo, que puede utilizar un medio de transporte que tiene como principal referencia la calidad. Otro parámetro importante es la satisfacción del cliente. Tenemos una IPS que es, de verdad, muy alta: por la gastronomía, por el cuidado del cliente, por el embarque... En todos los parámetros de calidad estamos a niveles muy, muy, muy altos. Esto para nosotros es la referencia, porque operamos en un mercado muy competitivo. Es el mercado más competitivo que hay en Europa. Teniendo en cuenta que nuestro principal competidor es el producto premium de Renfe, que es un producto importante, que tiene una historia, que tiene una calidad importante, lo que destaca y marca la diferencia es dar un producto calidad.

P.–Eso me lo refieren muchos empresarios, que encuentran en Iryo la calidad que siempre han asociado al tren de alta velocidad.

R.–Nosotros tenemos, déjeme decirle, una obsesión por la calidad, pero la tenemos porque, la verdad, es que la tenemos en nuestro ADN. Todo el equipo, desde el principio, está orientado a lograr la calidad, antes de que yo llegara ya era así. La gestión de los recursos humanos para crear la compañía se hizo incorporando personas que tienen como referencia la calidad. Y no solamente para los estamos en la gestión, sino también para el personal de primera línea, de los compañeros que están en el tren. Los maquinistas y los asistentes. Estos en particular, porque son la cara hacia el cliente.

P.– De todos modos, les ha tocado un contexto complicado, porque la liberalización ha coincidido, no digo que sea por eso, con una reiteración de incidencias en el servicio ferroviario de alta velocidad, especialmente en el corredor de Andalucía, que está en obras y modernizando el sistema de seguridad. ¿Cómo les ha afectado esto?

R.–Para mí no es un problema de liberalización, es un tema exclusivamente técnico. Han subido el número de frecuencias y, estadísticamente, pueden subir también el número de incidencias. Hay que ver la parte buena de la liberalización, que hemos comentado varias veces, que es una oferta más amplia en términos de número de frecuencias y en términos de tipología de servicio. Hay quien hace low cost, quien hace producto premium, pero el resultado, claramente, es que han bajado los precios, que es un efecto que ocurre cuando se pasa de un mercado monopolístico a uno liberalizado. Nosotros seguimos trabajando bien con el gestor de infraestructuras. Tenemos una muy buena relación, y lo he dicho desde el principio, con todos los stakeholders. También con otras empresas ferroviarias, en particular con Renfe.