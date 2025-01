El Puerto pide “seguridad” para los proyectos de hidrógeno verde en Huelva

Iban saliendo como flores en el campo y se anunciaban tan a bombo y platillo que cualquiera diría que iban a ponerse en marcha mañana mismo, pero a los proyectos relacionados con la energía y el hidrógeno verde en Huelva aún les queda un trecho (y parece que largo) por delante, o esa es la impresión que da a tenor del ritmo en que se están desarrollando los acontecimientos. Solo Moeve (Cepsa) tiene puesta ya la velocidad de crucero para su proyecto en el tramo onubense del ‘Valle Andaluz del Hidrógeno Verde’. El resto, o al menos una parte importante, espera novedades que no terminan de llegar. Las subvenciones del Gobierno para la puesta en marcha de las nuevas plantas se retrasan, las infraestructuras eléctricas necesarias para mover la energía siguen sin concretarse y el ‘impuestazo’ a las energéticas, que no se sabe se va o si viene, puede terminar generando una “incertidumbre” que acabe en un susto como el que se han llevado en Algeciras, donde Maersk, que resulta que es la naviera que trabaja con Moeve en la futura megaplanta de metanol verde que se instalará en el Puerto de Huelva, ha decidido cambiar los muelles gaditanos por los marroquís para las escalas de su ruta entre EEUU y Oriente. ¿Por qué? Porque en Marruecos no tiene que pagar la nueva tasa de emisiones que la UE ha impuesto a las navieras.

El Puerto de Huelva es consciente de que esta especie de parálisis en la que se han metido los proyectos energéticos puede ser un problema, aunque confían en que el engranaje se pondrá en marcha tarde o temprano y se acelere el ritmo de las iniciativas pendientes este mismo año. “Me preocupa” lo de Maersk, porque supone un ejemplo de que “las empresas sienten que no pueden estar esperando eternamente” y de que "se van donde tengan mejores condiciones", dice el presidente del Puerto onubense, Alberto Santana, que aún en esas tiene muy claro que Huelva es “el mejor emplazamiento” que existe en España para el desarrollo de los proyectos de hidrogeno, metanol y amoníaco verde y que son muchas las compañías que han presentado sus credenciales para posicionarse aquí “por muchos motivos”, aclara Santana: “tenemos un puerto industrial histórico, cuyas empresas saben mover este tipo de combustibles, tenemos la provincia con más horas de sol de Europa, estamos en el punto más alejado de Rusia -que es importante para ser independientes a nivel energético- y tenemos un gran proyecto de país a nivel energético” que pasa por dominar el mercado europeo de estos nuevos combustibles. Solo queda “esperar que las administraciones sean rápidas” una vez que el Puerto ya ha hecho toda su parte y que las empresas han dado hasta donde pueden dar, de momento, a la espera de más “seguridad jurídica”. Tanto Santana como el director del Puerto han insistido en la importancia de que se lleven a cabo las inversiones necesarias para reforzar la red de transporte eléctrico desde la zona industrial onubense.

Un buen balance del 2024

“El trabajo del puerto de Huelva se ha hecho“, explica el presidente, y además se ha hecho muy bien, o eso parece mirando los datos que Santana, junto con el director general de la entidad, Alfonso Peña, han presentado hoy a los medios de comunicación, y que dan buena cuenta del éxito de los planes de diversificación del Puerto, que han fructificado en un crecimiento de los tráficos y en puesta en marcha o la ejecución inminente de algunos de los proyectos más ambiciosos -a nivel portuario y también urbanístico- que afrontará Huelva en los próximos años. El Puerto ha culminado el año 2024 con un balance muy positivo en cuanto a volumen total de tráfico portuario se refiere. El ejercicio ha finalizado con un volumen total de 31,1 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 3,37 % con respecto al mismo periodo del año anterior. El máximo representante del puerto onubense ha destacado el crecimiento experimentado por la mercancía general y los contenedores a lo largo del año pasado. El presidente del Puerto de Huelva ha asegurado que “nuestra apuesta por la intermodalidad en el Muelle Sur, el impulso de nuevas y modernas infraestructuras en este espacio, unida a la puesta en marcha de nuevas líneas regulares de contenedores han dado sus frutos en el incremento de tráfico”. Actualmente, el cuenta con líneas regulares marítimas de contenedores que conectan de manera directa el Puerto onubense con las Islas Canarias (Alisios Shipping), Casablanca (Marruecos), con MCI, el Norte de Europa (Tilbury, Rotterdam y Hamburgo), con CMA CGM, y el Mediterráneo español, con MCI, además de con países como Mauritania y Senegal, vía Canarias (a través de la naviera CMA CGM) y un nuevo servicio que conecta, vía Castellón, con varios países del Mediterráneo y de Medio, India y Pakistán, gracias a la naviera MESSINA y su acuerdo con MCI.

Con los números en la mano, el tráfico de mercancía general ha superado 1,7 millones de toneladas de mercancías, lo que conlleva un ascenso del 21%, mientras que el número de contenedores ha estado por encima de los 106.800 TEUS, lo que implica un incremento del 20,3%. En lo que respecta a los tráficos tradicionales del puerto onubense, el movimiento de graneles líquidos ha rozado los 24 millones de toneladas, lo que implica un aumento del 5% motivado principalmente por el aumento del tráfico de productos petrolíferos, mientras que el volumen de graneles sólidos, con 5,2 millones de toneladas, desciende en un 6,8% debido al menor ritmo de movimiento de cereales y de productos derivados del concentrado de cobre. En cuanto al movimiento de tráfico rodado, se ha producido un ligero descenso de un 10,1% en el número de Unidades de Transporte Intermodal (UTIs), al registrarse 30.600 unidades, tras el cese de operaciones de Naviera Armas en el puerto onubense, que hacía la línea Huelva-Canarias. Asimismo, el número de pasajeros de las líneas Huelva-Canarias, también ha experimentado una caída de un 13% al contabilizarse unos 55.600 usuarios. Otro dato positivo ha sido el número de buques, que tras operar más de 2.200 en los muelles del puerto, se ha registrado un incremento del 7%.

Como ha adelantado el presidente del Puerto de Huelva, el año 2025 se caracterizará por la puesta en marcha de varios proyectos que han estado en ejecución a lo largo de 2024, además de la puesta en marcha de algunos nuevos. En conjunto, el capítulo de inversiones públicas alcanzará los 280 millones de euros para el periodo 2024-2028, y en concreto para el año 2025 serán 75 millones. En relación al Puerto exterior, las obras de construcción del acceso único ya han finalizado, lo que permitirá que esté operativo este año. Esta actuación proporcionará una mayor seguridad y fluidez al tráfico de vehículos de mercancías, que pretendan acceder al Puerto exterior. La inversión en esta actuación ha superado 5,3 millones de euros. Otra actuación de envergadura, relacionada con la futura apertura de nuevas líneas regulares en el Muelle Sur, es la de la construcción de una nueva doble rampa ro-ro, que se sumará a la ya existente propiciando la operativa de cuatro buques tipo ferry a la vez para la embarcación de mercancía en carga rodada en camiones y remolques. Esta obra se prevé finalizar en marzo de este año y cuentan con una inversión, que supera los 19,4 millones de euros. Esta actuación se ha beneficiado junto con otros proyectos que se están llevando a cabo en el Puerto de Huelva de una partida de la Unión Europea a través del Mecanismo Conectar Europa (CEF, de sus siglas en inglés Connecting Europe Facility), con el objetivo de favorecer la mejora de la multimodalidad y la descarbonización del transporte de mercancías.

La logística del frío constituye otra de las prioridades del puerto en su apuesta por impulsar las exportaciones agroalimentarias en el Muelle Sur y aumentar las conexiones internacionales regulares marítimas, y es en este ámbito donde el Puerto de Huelva está desarrollando el proyecto de red de conducción de frio, que finalizará en junio de 2025. Se trata de unas infraestructuras que se extienden desde la terminal de Regasificación de Enagás hasta distintas instalaciones en el Muelle Sur y en las que se invertirán 5,5 millones de euros. En cuanto a nuevas instalaciones pesqueras, el Puerto de Huelva ha comenzado este verano las obras de ejecución de un pantalán pesquero en el Muelle de Levante norte. En concreto se trata de llevar a cabo una ampliación de 96 metros de línea de atraque frente a la Lonja pesquera, con el objetivo de dar respuesta a la demanda de atraque de embarcaciones pesqueras. El proyecto dispone de un presupuesto superior a 581.600 euros y prevé finalizarse en abril de 2025.

Por otro lado, ya se encuentra en licitación la ampliación de la terminal ferroviaria del Muelle Sur para la construcción de una tercera vía y poder implantar así el servicio de Autopista Ferroviaria. Con esta actuación se pretende promover un sistema de transporte combinado, que consiste en una línea lanzadera de ferrocarril destinada al transporte de camiones. De esta forma, se facilitará el desplazamiento de camiones sobre vagones de ferrocarril, en lugar de circular por carretera. El presupuesto de licitación es superior a 7,6 millones de euros. Además, esta actuación está financiada con fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).

Puerto-ciudad

En el ámbito Puerto-ciudad, se están llevando a cabo actuaciones de recuperación del patrimonio histórico, vinculados a la actividad minera e industrial del puerto, que terminarán de ejecutarse este año. Una de las actuaciones más relevantes por la envergadura del proyecto ha sido la rehabilitación para garantizar la estabilidad y seguridad estructural del Muelle de Carga de la Compañía Española de Minas de Tharsis. Las obras disponen de un presupuesto superior a 4,8 millones de euros y su finalización está prevista para junio de 2025. El proyecto de Unión del Muelle de la Compañía Río Tinto, situado al inicio del Paseo de la Ría, también constituye una apuesta destacada del Puerto para recuperar en colaboración con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía este icono de la ciudad. Esta actuación dispone de un presupuesto por valor de 586.685 euros. El proyecto ya ha comenzado y finalizará en julio de 2025. En relación al entorno al Monumento a Colón, este espacio albergará una escultura en homenaje a la escultora Miss Whitney. La propuesta consiste en una reproducción de la figura de Miss Whitney a partir de una fotografía que se tomó el día de la inauguración del monumento, el 21 de abril de 1929, en la que la escultora aparece junto al boceto del Monumento a Colón. Se prevé que la escultura se pueda inaugurar en torno al 21 de abril de 2025, fecha en la que se cumplen 96 años de la inauguración del Monumento a Colón. Otra iniciativa destacada, vinculada a la estrecha relación de Huelva con el continente americano, se trata de la recreación de un Camino Colombino desde el Monumento a Colón hasta el Santuario de la Cinta por parte de la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta, patrona de la ciudad. El punto de partida del itinerario comenzará en el Monumento a Colón, y acogerá una réplica de la Cruz del Monasterio de La Rábida, propiedad de la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta.

Muelle de Levante

La rehabilitación del Muelle de Levante es sin duda uno de los hitos urbanísticos más esperados. El proyecto continúa avanzando con la redacción del proyecto de las obras del soterramiento de la Avenida de Hispanoamérica, desde el centro Comercial Aqualón hasta la rotonda del Muelle de la Compañía Río Tinto, y la construcción de una zona de aparcamientos que, con un presupuesto estimado de 42 millones de euros, se estima que comiencen en 2026. La longitud total del soterramiento se estima en 962 m y la sección tipo incluirá dos carriles por sentido de circulación de 3.25 m de ancho y cinco metros de gálibo libre. Por su parte el aparcamiento bajo el muelle de levante albergará al menos 598 plazas de las que 18 serán para Personas de Movilidad Reducida. También este año, en solo unas semanas, de hecho, comenzará el derribo de la antigua fábrica de hielo de Fripesa.