El Puerto de Huelva señala su "preocupación" por el cambio de escalas de Maersk en Algeciras

Huelva/El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha mostrado este miércoles su "preocupación" por la decisión de la compañía naviera Maersk de hacer escala en el puerto de Tánger Med, en Marruecos, y no en Algeciras para el servicio MECL que opera desde la India a Norteamérica hacia el oeste "porque le ponen mejores condiciones" y ha lamentado que "no se da seguridad jurídica a las empresas" y considera que hay que hacerlo "lo más rápido posible".

Santana se ha referido a que Marruecos "le pone mejores condiciones" en lo referente a impuestos o que "en Europa se penaliza la emisión de CO2 y en Marruecos no", con lo cual, "la empresa decide entre pagar o no pagar con el mismo servicio" y "han decidido irse a Marruecos".

Con respecto a las "garantías" y la agilidad para la implantación de empresas, Santana ha subrayado que el Puerto de Huelva "ha cumplido" pero que "las empresas sienten que no pueden estar esperando eternamente" y "lo que sucede en España, y digo España es que no hay garantías". En este punto, ha indicado que, por ejemplo, esto a Moeve (antes Cepsa) "no le sucede porque ya está implantado en el Puerto de Huelva". "Con lo cual nos toca esperar que las administraciones sean rápidas, y no lo digo por Maersk sino de todas en general".

En este punto, ha defendido que el "mejor emplazamiento para el hidrógeno verde, para el metanol, para el amoníaco verde que hay en España es Huelva, por muchos motivos" como que "tenemos un puerto industrial, sabemos mover este tipo de combustible; tenemos la provincia con más horas de sol de Europa, que es importantísimo para el hidrógeno verde; estamos en el punto más alejado de Rusia, que es importante puesto que queremos ser independientes a nivel energético", así como que "tenemos un gran proyecto de país que es, a nivel energético, dominar el mercado, y cuando digo el mercado digo de toda Europa".

"Nosotros estamos en un momento donde estamos con los trámites de concesiones hechas, los trámites de competencias de proyectos hechas, con un ganador en el Puerto de Huelva, son muchos los que habéis visto en otros años que se quieren posicionar en Huelva, pero ellos no solo miran el emplazamiento y ya no hablo de Maersk sino de todas las empresas".

Por ello, Santana ha enfatizado que "lo que falta" es "ser ágil y generar seguridad jurídica a las empresas" porque "sabemos que eso actualmente no se está produciendo", toda vez que ha apuntado que "no culpa de ello a nadie" sino que "es por las uniones que hay a nivel de gobiernos, que no gobierna solo un partido, gobiernan muchos, y cada uno aprieta por un lado y pone la soga por el otro".

Con lo cual, es un momento delicado, no para el Puerto de Huelva, para todos los puertos. Lo único que pido en eso es seguridad jurídica para que las empresas, con esa seguridad jurídica que puede generar España, implanten todos los proyectos en cada uno de los puertos que tenemos", ha señalado.

Cuestionado por la llegada de la filial de Maerks a Huelva, Santana ha señalado que "no es que esté en peligro, ni lo deje de estar" pero que "sí es verdad que llevamos un año con un cierto inmovilismo a nivel de trabajo de proyecto", por lo que considera que "hay que dar un paso para adelante y generar seguridad" para que "las empresas puedan estar tranquilas en un territorio para desarrollar su labor".

Por su parte, el director del Puerto de Huelva, Alfonso Peña, ha matizado que, además de la "inseguridad jurídica", otro condicionante son las cuestiones de infraestructuras porque "estos proyectos necesitan una capacidad de potencia eléctrica muy grande, que ahora mismo la red eléctrica nacional no tiene capacidad para llevarla hasta la zona del puerto onubense ni de otra zona de la industria que hay en España".