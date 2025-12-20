La pérdida silenciosa del ahorro

Pablo Lora y Bosco Muñoz, Family Bankers de Banco Mediolanum.

España es un país de ahorradores, pero no de inversores. Y esa diferencia está saliendo cara a muchas personas que mantienen el dinero que no necesitarán en años guardado en productos financieros expuestos a un riesgo silencioso pero constante: la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

Según datos del Banco de España, una buena parte de la riqueza financiera de las familias españolas (34,4 % en el segundo trimestre de 2025, 1,1 billones de euros) está guardada en cuentas corrientes y depósitos bancarios, a los que se suma el ahorro invertido en la solución inversora por excelencia del español: la renta fija (1,1 %, 35.000 millones). Estas herramientas están bien para tener liquidez inmediata —gastos mensuales e imprevistos—, pero cuando se usan para conservar dinero que no se va a necesitar en cinco, seis, siete o más años, se convierten en un falso refugio.

La razón es sencilla. Cuando la inflación se sitúa en el 3 %, como ocurre en la actualidad, un depósito que rinda al 1 %, por ejemplo, no solo deja de generar retorno real, sino que hace perder un 2% de capacidad de compra anual. Es una pérdida silenciosa que no aparece en el extracto bancario, pero se nota cada vez que vas al supermercado, pagas la luz o planificas unas vacaciones. El dinero está ahí, pero compras menos. Y, con el paso del tiempo, esa erosión se acumula y nos empobrece.

Esta equivocada colocación del ahorro, que no mira al largo plazo y persigue una seguridad aparente, hace que se renuncie al crecimiento real del patrimonio. Con ello, muchos ahorradores buscan evitar el riesgo percibido —la volatilidad de los mercados—, pero ignoran el riesgo diferido: que, dentro de una década, ese dinero valga considerablemente menos; que la jubilación llegue con un patrimonio que no ha crecido en términos reales; o que no se puedan alcanzar metas financieras como pagar la universidad de los hijos o comprar una segunda vivienda.

Porque si ese dinero no va a necesitarse en años, el verdadero aliado es el tiempo. Históricamente, el activo que más retorno ha ofrecido a largo plazo es la renta variable, bien diversificada y gestionada con estrategia, algo que requiere del acompañamiento de un asesor financiero.

Los españoles tenemos una oportunidad única. Somos un país ahorrador, como reflejan las estadísticas europeas. Ahora solo nos falta ser también un país inversor. Porque ahorrar sin invertir bien no es prudencia: es renunciar al poder del tiempo, el único aliado que nunca falla.