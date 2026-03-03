El paro sube en 3.584 personas en febrero, su mayor alza en este mes desde 2021, por el desempleo joven

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,1%), su mayor alza en este mes desde 2021, lastrado por el sector servicios y por el colectivo sin empleo anterior, compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer puesto de trabajo, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. No obstante, pese al repunte del paro en el segundo mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de febrero en los últimos 18 años, con un total de 2.442.646 parados, ha subrayado el Ministerio.

El incremento del paro en febrero de este año es el más acusado en este mes desde 2021, cuando aumentó en más de 44.400 personas. En 2025 y 2024, el desempleo descendió en febrero, en 5.994 y 7.452 personas, respectivamente, mientras que en 2023 subió en 2.618 desempleados y en 2022 bajó en 11.394. Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido en febrero en 14 ocasiones y ha bajado en 17. El mayor repunte en este mes se produjo en 2009, con 154.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 1998, cuando disminuyó en 23.843 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el segundo mes de 2026 en 3.718 personas. En el último año el desempleo acumula un descenso de 150.803 parados, lo que supone un 5,8% menos, con un retroceso del paro femenino de 89.541 mujeres (-4,7%) y una caída del desempleo masculino de 61.262 varones (-5,9%).

Servicios, mujeres y jóvenes concentran el repunte del paro

Por sectores, el paro subió especialmente en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, con 6.263 desempleados más que en enero (+2,8%), y en los servicios, que sumaron 1.158 parados (+0,06%). Por contra, el desempleo bajó en la construcción en 2.140 personas (-1,2%); en la industria, con 1.122 desempleados menos (-0,6%) y en la agricultura, que registró un descenso de 575 parados (-0,8%). El paro aumentó en febrero entre las mujeres y disminuyó en los varones. En concreto, el paro femenino se incrementó en 4.130 desempleadas respecto al mes anterior (+0,3%), frente a un retroceso del paro masculino de 546 desempleados (-0,06%)Así, al finalizar el segundo mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.473.413 mujeres, su nivel más bajo en un mes de febrero en 18 años, mientras que el de varones totalizó 969.233 desempleados. Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años se incrementó un 4,7% en febrero, con 8.516 parados más que en el mes anterior, mientras que el paro de las personas con 25 años y más bajó en 4.932 desempleados (-0,2%). Pese al aumento del paro juvenil, el número total de parados menores de 25 años se situó en mínimos históricos para un mes de febrero, con 189.408 desempleados.

El paro sube en 11 comunidades

El paro registrado disminuyó en febrero en seis comunidades autónomas y subió en once, principalmente en Madrid (+3.694 desempleados), Cataluña (+2.039) y Castilla-La Mancha (+1.070). En el lado de los descensos, destacaron los de Andalucía (-2.629 desempleados), País Vasco (-1.146) y Comunidad Valenciana (-1.102).

En cuanto a las provincias, el desempleo descendió en febrero en 21 de ellas, lideradas por Cádiz (-889 desempleados), Vizcaya (-745) y Baleares (-706). Por el contrario, el paro aumentó en 31 provincias, destacando los incrementos de Madrid (+3.694 desempleados), Barcelona (+2.018) y Zaragoza (+604 parados).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 4.866 desempleados respecto al mes anterior (+1,4%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 348.559, lo que supone 14.189 parados menos que un año antes (-3,9%).

El 44,1 por ciento de los contratos, fijos

En febrero de este año se registraron 1.118.996 contratos, casi un 1,9% más que en el mismo mes de 2025.

De todos ellos, 494.001 fueron contratos indefinidos, cifra un 2,5% superior a la de un año antes. En total, el 44,1% de los contratos realizados en febrero fueron indefinidos, porcentaje superior al de enero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 41,6%.

Dentro de los indefinidos, en febrero se realizaron 229.651 contratos a tiempo completo, un 0,2% menos que en igual mes del año pasado; 133.764 contratos fijos-discontinuos (+2,6% interanual) y 130.586 contratos indefinidos a tiempo parcial (+7,8%).

De todos los contratos suscritos en febrero, 624.995 fueron contratos temporales, un 1,3% más que en igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 55,8% de la contratación efectuada en el segundo mes del ejercicio 2026.

En los dos primeros meses del año se han efectuado 2,28 millones de contratos, cifra un 1,3% inferior a la del mismo periodo de 2025, de los que 978.296 han sido contratos fijos (-1,2%) y 1,3 millones, temporales (-1,4%).

La tasa de cobertura frente al desempleo, en el 81,9 por ciento

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en enero de 2026 (último dato disponible) la cifra de 2.268,3 millones de euros, un 2,4% más que en igual mes de 2025.El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.574,7 euros en el mes de enero, un 25,6% más.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario fue de 1.040,4 euros el pasado mes de enero, lo que supone un aumento de 20,6 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2%). El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en el arranque del año en 1.871.811 personas, cifra un 3,5% superior a la de enero de 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 79,8%, se situó el pasado mes de enero en el 81,9%, la más alta en este mes dentro de la serie histórica. Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este martes las cifras de desempleo de febrero y la estadística de prestaciones de enero.