Oliu espera que el Gobierno sea claro sobre si el Sabadell se fusionará con BBVA o no si se ejecuta la opa

Barcelona/Resignación y esperanza. Con esos dos sentimientos puede definirse como afronta Banco Sabadell la junta general de accionistas de este jueves, en pleno proceso para conocer si se autorizará la opa hostil que le lanzó hace casi un año BBVA. Resignación a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluya la fase dos de su expediente autorizando la operación con condiciones asumibles para el banco que preside Carlos Torres. Y esperanza en que, dentro de la fase tres, el Gobierno, que se opone a la operación, tome decisiones que la hagan descarrilar.

En ese contexto, en la víspera de la junta general, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, afirmó: “El Gobierno tendría que ser claro sobre sus intenciones respecto de si va a haber fusión o no”.

Oliu cree que el procedimiento deja margen el Gobierno de Pedro Sánchez para poner "condiciones duras" a la operación. "El Gobierno tiene que pensar si esta es una operación que le conviene o no al país por diferentes motivos: el crecimiento, el crédito, la competencia, las pymes y el equilibrio territorial".

Porque lo que el presidente del banco tiene claro es que entre las funciones del poder Ejecutivo está "velar por el equilibrio en el sistema financiero del país". "El Gobierno debe velar por el bien común”, resumió Oliu, que precisó que en la fase 3, entiende, que "una de las cosas que el Gobierno verá es la cohesión territorial”. Así, consdieró que la integración crearía serios problemas para el acceso al crédito en Cataluña, Comuniad Valenciana o la Región de Murcia.

El CEO del banco, César González-Bueno, ya había expresado previamente en el mismo acto que, si son ciertas las "filtraciones importantes", a las que dio credibilidad, que aventuran que la CNMC concluirá la fase dos del expediente de autorización de la opa hostil con un sí condicionado y con remedios que califico de “insuficientes” para mantener la competencia en el sector bancario y, en particular, para asegurar el crédito a las empresas.

“He visto publicado y me merece credibilidad, y aunque espero que no sea así, que la CNMC ha tomado su decisión y ha sido sin que tengamos conocimiento o haya habido investigación de mercado", dijo González bueno en una cita con la prensa previa a la junta general de accionistas. "Creemos que hay un problema de competencia", prosiguió, "un problema real para la financiación en España", porque "se requiere que haya cuatro o más competidores, y si se convierte en tres, es malo para el tejido empresarial”.

Además, concretó que, si se autoriza la opa y la fusión, se "pone en peligro" el acceso al crédito "del 70% del tejido industrial y productivo", que en el caso español está formado mayoritariamente por pymes, el daño "no será reparable", porque el hueco que deje el Sabadell "queda vacío".

Posteriormente, precisó, en respuesta a los periodistas, que si es cierto que la CNMC no ha consultado con las cerca de 80 asociaciones empresariales que quisieron alegar en este expediente para establecer cómo afecta esta operación de concentración, al banco no le “parece” que sea “la conducta más eficaz para competencia de España”.

Tanto Oliu como González-Bueno reiteraron sus ideas fuerza contra esta operación, señalando las debilidades de la opa de BBVA y enfatizando el solvente y rentable proyecto que Sabadell tiene como banco en solitario.

El consejero delegado volvió a decir que los “accionistas del Banco Sabadell tienen más futuro en solitario” porque, a su juicio, “esta operación ha descarrilado hace tiempo”.

Para el ejecutivo bancario no resulta creíble que la opa tenga sentido sin una fusión de ambos bancos, una opinión refrendada por Oliu. Y para argumentarlo acudió a las distintas versiones que BBVA ha ido registrando ante la autoridad bursátil de Estados Unidos, la SEC, donde se reconoce que el escenario más probable es que aunque se ejecute la opa no habrá fusión. El CEO de Sabadell puso en duda que sin fusión la operación de compra del Sabadell tenga sinergias positivas.

Oliu también puso en duda que sin una fusión pueda haber sinergias, tal y como señala BBVA en sus comunicaciones a la SEC. "Si puede haber o no fusión no sé cuáles son las sinergias", dijo el presidente del banco, que añadió con ironía: "Para pensar que esta operación sin fusión tiene las mismas sinergias que con fusión... hay que ser del género... inteligente para poderlo ver así. O tener unas cosas escondidas muy importantes que yo no alcanzo a ver".