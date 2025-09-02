El mercado laboral envejece: se necesitan 3,5 millones de jóvenes para equilibrarlo

El mercado laboral español afronta un déficit de casi 3,5 millones de jóvenes menores de 30 años, mientras que el 31 % de la población ocupada supera los 50 años, según el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza y Orkestra Instituto Vasco de Competitividad.

El informe refleja que esta cifra de desajuste se ha duplicado en la última década, con los menores de 30 años representando apenas un 15 % de la fuerza laboral. El desequilibrio se extiende a todos los niveles educativos y sectores productivos, aunque en algunos la brecha es especialmente marcada.

Entre ellos destacan los artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras, con un déficit de medio millón de jóvenes, y las ocupaciones elementales, con una necesidad de 430.000 profesionales. Incluso en los puestos de directores y gerentes, por cada joven existen once ocupados mayores de 50 años.

En el ámbito de la Administración Pública, la brecha es aún más acusada: por cada 100 jóvenes hay 690 trabajadores de más de 50. En cambio, sectores como la hostelería, la información y comunicaciones y las actividades recreativas y culturales son los únicos donde la brecha generacional no alcanza el 100 %, al atraer a un mayor número de jóvenes.

Formación Profesional y relevo generacional

El análisis subraya que el mayor envejecimiento se da entre los ocupados con estudios hasta la ESO, mientras que quienes cuentan con Formación Profesional (FP), sobre todo de grado Superior, presentan una estructura más equilibrada.

“La FP es clave para el relevo generacional y los esfuerzos hay que ponerlos en el grado Medio”, señala el estudio, que destaca también la atracción de alumnado extranjero como una oportunidad. No obstante, en ámbitos como la construcción, la industria manufacturera o el comercio, la brecha es menor en el grado Medio que en el Superior.

Asimismo, el documento apunta al área de los cuidados como uno de los sectores con mayor crecimiento previsto, estrechamente ligado al envejecimiento de la población y a la FP.

Diferencias territoriales

El desajuste generacional afecta a todas las comunidades autónomas, pero se acentúa en el norte de España. Asturias registra la tasa más elevada, con un número de trabajadores mayores que triplica al de jóvenes. Castilla y León, Cantabria y Galicia también presentan porcentajes cercanos.

Por su parte, el País Vasco encabeza la brecha generacional entre las personas ocupadas con baja cualificación y refleja el mayor envejecimiento en trabajadores con FP, sobre todo en los de grado Medio.