Mapfre abre una nueva etapa en Sevilla y Huelva con una dirección territorial más cercana y una identidad de marca renovada

Mapfre presentó en su sede corporativa de Sevilla, ubicada en Sevilla TechPark, su nueva estructura territorial para Sevilla y Huelva con un mensaje centrado en la cercanía física, la modernización digital y la solidez institucional.

La compañía ha puesto en marcha la Dirección Territorial de Andalucía Oeste dentro de su reorganización nacional, que pasa de nueve direcciones generales a diecinueve direcciones regionales para agilizar la toma de decisiones y adaptarse mejor a las necesidades locales. Este nuevo esquema incluye tres direcciones en Andalucía: Andalucía Oeste –que integra Sevilla y Huelva–, Andalucía Este y Andalucía Sur. Al frente del área Oeste estará José María Romero Lora, con 36 años de trayectoria en la aseguradora, 26 de ellos en destinos fuera de su ciudad en mercados como México, Panamá y Centroamérica. En su intervención definió esta responsabilidad como un reencuentro con Sevilla tras una larga etapa profesional lejos de Andalucía.

“Me siento parte de esta historia de más de 90 años y vuelvo a casa después de 26 años fuera”, afirmó Romero Lora durante la presentación, en un acto que sirvió también para repasar los hitos fundacionales de la aseguradora. Mapfre nació el 16 de mayo de 1933 como Mutualidad de Seguros de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España y desde su origen destacó por su presencia territorial: 23 delegaciones –entre ellas en Sevilla y Huelva–, 35 delegaciones comerciales y 873 delegaciones locales en su primera etapa. La compañía recordó además acuerdos históricos en el ámbito sanitario y social, la creación del Consorcio de Compensación de Seguros y el nacimiento de la Fundación Mapfre en 1975 como eje institucional del grupo.

La dimensión del negocio en Andalucía Oeste

La nueva dirección territorial gestiona un volumen relevante del negocio regional. Supera los 350.000 clientes, de los que 39.863 son empresas y autónomos, y opera con una red de 176 oficinas, 427 empleados y más de 950 mediadores. La actividad en este territorio aporta 349,5 millones de euros en primas, una cifra que sitúa a Sevilla y Huelva como una de las áreas clave para Mapfre en España.

En su repaso corporativo, la compañía destacó que Mapfre España es el motor del grupo, con 9.266 millones de euros en primas y un crecimiento del 11,1%. Presenta un resultado de 436 millones en el ejercicio 2025, 9.800 empleados y 3.200 oficinas con una cartera superior a los 7,2 millones de clientes. Estos datos se enmarcan en un grupo presente en 37 países, con más de 30 millones de clientes, 4.600 oficinas, más de 30.000 empleados y más de 87.000 intermediarios.

El director territorial subrayó que Mapfre mantiene una apuesta explícita por la mediación como factor estratégico y por la multicanalidad, apoyada en herramientas digitales avanzadas que sitúan sus aplicaciones entre las más valoradas del mercado. La compañía defendió este modelo como una combinación equilibrada entre tecnología y proximidad presencial, un elemento que, según Romero Lora, seguirá siendo diferencial en el sector.

Una identidad de marca que quiere reflejar liderazgo y cercanía

La presentación incluyó la nueva identidad corporativa de Mapfre, que se estrena en paralelo a la reorganización territorial. La aseguradora figura entre las diez marcas más reputadas de España y ocupa el primer lugar del sector asegurador. Como empleadora es la octava marca del país y la primera entre las compañías de seguros. La dirección regional explicó que la nueva imagen quiere proyectar liderazgo, visión de futuro y la esencia histórica de la compañía: proteger lo que importa.

Durante el acto, los responsables insistieron en el valor social del seguro, un negocio de márgenes ajustados que actúa como inversor institucional esencial y que contribuye de forma decisiva a la deuda pública. Recordaron que el corazón de Mapfre sigue siendo su Fundación, que impulsa acciones sociales que alcanzan a más de ocho millones de beneficiarios, 4,6 millones de ellos en actividades y programas presenciales. La mayoría de los empleados participan como voluntarios en estas iniciativas, uno de los rasgos más consolidados de la cultura corporativa del grupo.

Respaldo institucional

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, cerró el acto con un reconocimiento expreso a la relación histórica entre la ciudad y la aseguradora. Felicitó a Mapfre por iniciar esta nueva etapa y agradeció su apoyo permanente a la capital andaluza. Señaló que la presencia de la compañía en Sevilla TechPark refleja una apuesta por la innovación en un entorno que definió como capital tecnológica del sur de España.

Sanz afirmó que el balance de Mapfre en sus casi cien años de trayectoria es “magnífico” y resumió la impresión general que, a su juicio, la aseguradora transmite en el mercado: solvencia, credibilidad y confianza. Ese mensaje coincidió con la línea principal de la presentación: una estructura más descentralizada, una identidad renovada y un proyecto que quiere reforzar su cercanía en Sevilla y Huelva con una estrategia que combina presencia territorial, digitalización y valores corporativos.